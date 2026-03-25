Schwerer Unfall in Langenfeld: Zwei Verletzte, Fahrer flüchtet

Langenfeld - Bei einem Unfall am frühen Dienstagmorgen in Langenfeld sind zwei Männer leicht verletzt worden. Der Verursacher flüchtete.

Beide Autos wurden durch die Kollision zerstört und mussten abgeschleppt werden. © Polizei Mettmann

Wie die Polizei mitteilt, krachten gegen 5.45 Uhr auf der Straße Hardt ein Seat Ibiza und ein VW Lupo zusammen.

Nach ersten Erkenntnissen nahm der Seat-Fahrer dem anderen Wagen die Vorfahrt. Beide Autos wurden stark demoliert.

Der Fahrer des VW Lupo, ein 29-Jähriger aus Dortmund, sowie der 33-jährige Beifahrer im Seat wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Der Seat-Fahrer suchte noch vor Eintreffen der Polizei das Weite.