Schwerer Unfall in Langenfeld: Zwei Verletzte, Fahrer flüchtet
Langenfeld - Bei einem Unfall am frühen Dienstagmorgen in Langenfeld sind zwei Männer leicht verletzt worden. Der Verursacher flüchtete.
Wie die Polizei mitteilt, krachten gegen 5.45 Uhr auf der Straße Hardt ein Seat Ibiza und ein VW Lupo zusammen.
Nach ersten Erkenntnissen nahm der Seat-Fahrer dem anderen Wagen die Vorfahrt. Beide Autos wurden stark demoliert.
Der Fahrer des VW Lupo, ein 29-Jähriger aus Dortmund, sowie der 33-jährige Beifahrer im Seat wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.
Der Seat-Fahrer suchte noch vor Eintreffen der Polizei das Weite.
Die Ermittler haben bereits Hinweise auf seine Identität und gehen diesen nach. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
Titelfoto: Polizei Mettmann