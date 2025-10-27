Holpriges Abbiege-Manöver endet für drei Menschen im Krankenhaus
Titz - Am Freitagnachmittag krachte es in Titz-Höllen: Gegen 16.40 Uhr sind zwei Autos an einer Kreuzung ineinander geprallt. Der Unfall endete für drei Personen im Krankenhaus.
Wie die Polizei am Montag berichtet, wollte ein 58-Jähriger nach links in die Frankenstraße abbiegen, übersah dabei aber offenbar die entgegenkommende 41-jährige Frau aus Jülich.
Im Kreuzungsbereich knallten die beiden Autos dann zusammen. Mit im Wagen der Frau saß noch ein 17-Jähriger auf der Rückbank.
Alle drei wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Sie konnten alle nach kurzer Zeit wieder nach Hause.
Ihre Autos werden sie allerdings nicht wiedersehen: Beide Fahrzeuge sind durch den heftigen Aufprall Schrott.
Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.
Titelfoto: Polizei Düren