Holpriges Abbiege-Manöver endet für drei Menschen im Krankenhaus

Titz - Am Freitagnachmittag krachte es in Titz-Höllen : Gegen 16.40 Uhr sind zwei Autos an einer Kreuzung ineinander geprallt. Der Unfall endete für drei Personen im Krankenhaus.

Die beiden Autos krachten an einer Kreuzung zusammen. © Polizei Düren

Wie die Polizei am Montag berichtet, wollte ein 58-Jähriger nach links in die Frankenstraße abbiegen, übersah dabei aber offenbar die entgegenkommende 41-jährige Frau aus Jülich.

Im Kreuzungsbereich knallten die beiden Autos dann zusammen. Mit im Wagen der Frau saß noch ein 17-Jähriger auf der Rückbank.

Alle drei wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Sie konnten alle nach kurzer Zeit wieder nach Hause.