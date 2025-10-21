Unfall-Drama in Leichlingen: Hubschrauber bringt Biker in Klinik

Leichlingen - Heftiger Unfall am Montagnachmittag auf der Hochstraße in Leichlingen : Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer ist dort mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden.

Der Motorradfahrer (21) wurde bei dem Unfall schwer verletzt. © Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Wie die Polizei berichtet, wollte ein Autofahrer (60) aus Monheim am Rhein gegen 15.30 Uhr kurz vor dem Bahnübergang nach links auf das Gelände des Raiffeisen-Marktes abbiegen.

Laut seiner Aussage zeigte die Schranke schon Rot, als plötzlich der junge Biker mit seiner KTM entgegenkam und es krachte.

Bei dem Unfall sei der Motorradfahrer über die Motorhaube geschleudert worden und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen.

Rettungskräfte waren schnell vor Ort und versorgten den jungen Mann noch an der Unfallstelle.

Dann ging alles ganz schnell: Ein Rettungshubschrauber landete und brachte den 21-Jährigen in eine Klinik.