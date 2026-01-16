Wahnsinnssumme! So viel Kohle möchte NRW für den Sport in die Hand nehmen

Düsseldorf - Die nordrhein-westfälische Landesregierung stellt rund eine Milliarde Euro für den Sport im bevölkerungsreichsten Bundesland bereit. Die Mittel sollten für die Modernisierung, Sanierung und den Neubau von Sportstätten und Schwimmbädern gegeben werden, sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU ) vor Journalisten.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) hat angekündigt, eine Milliarde Euro für den Sport bereitzustellen. © Thomas Banneyer/dpa

Je 200 Millionen Euro sollen für Sportstätten, Schwimmbäder und Sportvereine fließen. Diese Mittel aus dem milliardenhohen NRW-Investitionsplan für Infrastruktur stehen direkt zum Abruf bereit.

Hinzu kämen 375 Millionen Euro aus der sogenannten Sportpauschale, die über fünf Jahre gestreckt werden, sowie weitere 20 Millionen für herausragende Sportstätten.

Das Geld soll zusätzlich zur Sportmilliarde des Bundes fließen, betonte Wüst. Im vergangenen September hatte die Bundesregierung eine sogenannte Sportmilliarde zur "Sanierung kommunaler Sportstätten" angekündigt.

Mit der "NRW-Sportmilliarde" setze das Land ein konkretes Signal zu Beginn der Kampagne für ein Ja der Bürger zu Olympischen und Paralympischen Spielen, sagte Wüst.

Kein anderes Land investiere in den nächsten Jahren mehr, breiter und nachhaltiger in den Sport. Das Geld fließe nicht in teure Werbung für Olympia, sondern direkt in den Sport.