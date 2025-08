Morgens oder abends duschen: Duschst Du zum falschen Zeitpunkt?

Morgens wach werden oder abends abschalten: Wann ist der perfekte Zeitpunkt zum Duschen? Was besser für Deine Haut ist und ob man lieber morgens oder abends duschen sollte, erfährst Du bei TAG24.

Wie der Zeitpunkt das Energielevel, die Hautgesundheit und Schlafqualität beeinflusst und was die Vorteile beider Optionen sind, erfährst Du im Folgenden.

Während die meisten den Zeitpunkt vom eigenen Gefühl abhängig machen, stellt sich allerdings die Frage, was objektiv betrachtet besser ist: Sollte man lieber morgens oder abends duschen?

Egal ob am Morgen oder am Abend: Duschen gehört für viele zur täglichen Routine.

Gut zu wissen: Beim Duschen kommt es auch auf die richtige Häufigkeit an. Mehr dazu unter: Wie oft sollte man duschen?

Sie hilft nicht nur beim Wachwerden - eine warme Dusche am Morgen regt unter anderem den Kreislauf an. Gerade als Wechseldusche wird vor allem die Blutzirkulation angeregt. Ebenso steigert die morgendliche Dusche die Konzentration.

Durch abendliches Duschen soll die Schlafqualität verbessert werden. © 123RF / dedmityay

Abends sehnt sich der Körper eher nach Ruhe und Entspannung. Eine Dusche am Abend kann nach einem langen Tag entschleunigen.

Reinigung nach dem Tag

Über den Tag hinweg sammeln sich neben Resten von Pflegeprodukten oder Make-up auch Schmutz, Feinstaub und Schweiß auf Haut und Haar. Die Dusche am Abend hilft, diese zu beseitigen und dadurch verstopfte Poren und Hautunreinheiten zu minimieren beziehungsweise zu vermeiden.

Bessere Schlafqualität

Laut einer vom Magazin "Sleep Medicine Reviews" veröffentlichten Studie soll abendliches Duschen die Muskeln entspannen. Außerdem wird die Körpertemperatur gesenkt, was das Einschlafen erleichtern soll.

Sinnvoll bei Allergien

Auch Pollen, Staub und sonstige Partikel können sich im Laufe des Tages an Haut und Haar absetzen. Ohne eine Dusche am Abend würde man diese mit ins Bett nehmen. Vor allem für Allergiker könnte das problematisch werden. In diesem Fall würde sich eine Duschroutine abends besonders eignen.

Mehr Zeit für die Pflegeroutine

Früh entsteht eher Zeitdruck als am Abend. Deswegen hat man dann Zeit für ausgiebige Pflegerituale und "me-time". Dann kann man entspannt Seren, Masken, Körperöle oder Haarkuren auftragen.