Was hilft gegen Schweißgeruch? So bekommst Du das Frischegefühl zurück

Störenden Körpergeruch muss man nicht hinnehmen, aber was genau kann man gegen Schweißgeruch tun? Mit ein paar einfachen Tricks kommt man frisch durch den Tag. TAG24 erklärt, wie man unangenehmen Schweißgeruch effektiv und nachhaltig vermeiden kann.

Schweiß ist etwas vollkommen Natürliches - Schweißgeruch jedoch oft unangenehm.

Bakterien beeinflussen unseren Körpergeruch, wodurch auch jeder Mensch individuell riecht. Frischer Schweiß ist geruchlos. Bakterien auf der Hautoberfläche zersetzen ihn und erst dadurch entstehen Gerüche.

Riecht Schweiß unangenehm, so steht das in der Regel mit den sogenannten apokrinen Schweißdrüsen in Verbindung. Dieser Schweiß ist anders zusammengesetzt. Zersetzen ihn die Bakterien, kann dies zu stärkerem Körpergeruch führen.

Vor allem durch Stress- und Angstsituationen werden diese Schweißdrüsen aktiviert.

Auch verschiedene Ernährungsgewohnheiten können die Ursache von Schweißgeruch sein. Der Körper dünstet diese Lebensmittel dann aus oder sie fördern die Schweißproduktion, die in Kombination mit mangelnder Körperhygiene zu Gerüchen führt.

Der Konsum dieser Lebensmittel oder Genussmittel kann Schweißgeruch fördern:

Zwiebeln/Lauch

Knoblauch

Koffein

Alkohol

stark gewürztes Essen

schwer verdauliches Essen

Die Wechseljahre, Pubertät, Hyperhidrose (Überproduktion von Schweiß), Krebserkrankungen oder Wechselwirkungen von Medikamenten können ebenfalls unangenehmen Schweißgeruch fördern.