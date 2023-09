Saftiger Birnenkuchen: Schnelles Rezept mit Walnüssen

Birnen schmecken nicht nur pur, sondern auch als saftiger Birnenkuchen. Alles, was man dafür braucht, sind ein paar reife Birnen, ein schneller Vanille-Rührteig und gehackte Walnüsse.

Die Birnen machen den Kuchen besonders saftig. Für die Zubereitung sollte man möglichst reife Birnen verwenden, welche nicht steinhart sind. Überreife und sehr weiche Birnen hingegen sind nicht zu empfehlen, weil der Kuchen durch diese an Stabilität verliert.

Ein köstlicher Birnenkuchen passt zu Geburtstagen genauso gut wie zu einem zwanglosen Kaffeetrinken am Nachmittag.

Vorbereitung: Die Springform mit Backpapier auslegen und den Rand einfetten. Den Backofen auf 180 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen.

1. Schritt: Die Birnen schälen, entkernen und in dünne Spalten oder Scheiben schneiden. Die Walnüsse grob haken und anschließend in einer kleinen Schüssel mit Zucker und Wasser vermischen. Die Nussmischung beiseitestellen.

2. Schritt: Die Butter mit Zucker, Vanillezucker und der Prise Salz in einer großen Schüssel schaumig schlagen. Nun die Eier einzeln unter den Teig rühren. Das Mehl mit dem Backpulver vermischen, in die Schüssel sieben und alles gut verrühren, bis ein glatter Teig entstanden ist.

3. Schritt: Den Teig in die Form füllen. Die Birnen mit der Wölbung nach oben dicht nebeneinander in den Teig drücken. Die gezuckerten Nüsse gleichmäßig über den Kuchen verteilen. Den Kuchen auf mittlerer Schiene für etwa 30 Minuten goldbraun backen, dann leicht auskühlen lassen und am besten mit Schlagsahne servieren.