Leckeren Rosenkohl kochen ist so einfach!

Die grünen Röschen müssen nicht nur als Beilage zu deftigen Schweine- oder Rinderbraten, Wildfleisch oder Gulasch serviert werden, sondern können auch als eine Hauptkomponente in beispielsweise Aufläufen, Eintöpfen oder Gebratenem hervorstechen.

Zugegeben, die Vorbereitung bzw. das Putzen von frischem Rosenkohl ist durchaus zeitaufwändig, dafür wird man am Ende mit einem wirklich leckeren und richtig gesundem Gemüse belohnt.

5. Schritt: Wer möchte, kann nun noch etwas Butter in einer Pfanne zerlassen und den Rosenkohl darin ein paar Minuten anschwitzen. Salzen und Pfeffern nicht vergessen. Zum Schluss noch etwas Muskatnuss dazugeben. Fertig.

3. Schritt: In einem ausreichend großen Topf Wasser zum Kochen bringen, salzen (etwa ein Teelöffel pro Liter) und den Rosenkohl hineingeben. Je nach Größe und gewünschter Bissfestigkeit wird der Kohl ungefähr 10 bis 15 Minuten köcheln gelassen.

Rosenkohl und Speck ergeben eine köstliche Kombination.

Gekochter Rosenkohl muss nicht unbedingt als Einzelkomponente daherkommen, sondern kann mit einzelnen Zutaten verfeinert und richtig aufgepeppt werden.

#1 Mandelblättchen

Damit wird der würzig-nussige Geschmack von Rosenkohl noch mehr unterstrichen. Ein bis zwei Esslöffel Mandelblättchen werden in einer Pfanne (ohne Zugabe von Fett) leicht angeröstet und über die in Butter geschwenkten Röschen aus Schritt Fünf verteilt.

#2 Speck

Angebratener Speck gehört für viele Liebhaber einfach zum Rosenkohl dazu. Etwa 50 Gramm durchwachsener, geräucherter Speck werden fein gewürfelt und in einer Pfanne knusprig gebraten. Ein wenig Butter und den fertigen Rosenkohl aus Schritt Fünf hinzugeben. Gut vermischen.

#3 Apfel

Für eine frische Note sorgen Apfelstückchen in dem Gemüse. Dafür wird ein kleiner bis mittelgroßer Apfel gewaschen, geviertelt und entkernt. Die Apfelstücke werden nun noch in kleine Würfel geschnitten und in einer Pfanne mit zerlassener Butter für etwa drei bis vier Minuten angedünstet. Anschließend den gekochten Rosenkohl darin schwenken.