Eier Benedict: Rezept für pochierte Eier mit Sauce hollandaise

Ein Augen- und Gaumenschmaus gleichermaßen: Eier Benedict. © 123rf/angelikamostova

Eier Benedict gelten als klassisches Beispiel für ein amerikanisches Frühstück, sind aber auch hierzulande mittlerweile sehr beliebt und werden in vielen Hotels am Frühstücksbuffet oder in Restaurants zum Brunch angeboten.

Die Kombination aus einer knusprigen Brötchenhälfte mit Frühstücksspeck, pochiertem Ei und Sauce hollandaise sieht dabei nicht nur zum Anbeißen lecker aus, sondern schmeckt auch so.

Zugegebenermaßen klingt die Zubereitung der Eier Benedict für ein schnelles Frühstück etwas aufwändig. Sowohl die Sauce hollandaise als auch die pochierten Eier lassen sich jedoch bereits am Abend zuvor kochen und müssen am nächsten Morgen nur noch erwärmt werden.

Einem leckeren, herzhaften Frühstück mit Eiern Benedict auf dem Speiseplan steht also nichts mehr im Wege.