Granatapfel öffnen und entkernen ohne Sauerei: 3 einfache Tricks

Der Granatapfel ist ein wahres Superfood und macht sich gut in Salaten, auf Avocadobroten oder in Cocktails. Allerdings kann der Vorgang des Entkernens ordentlich chaotisch werden. In diesem Ratgeber findest Du drei Tricks wie Du Granatäpfel öffnen kannst ohne Deine Umgebung in Mitleidenschaft zu ziehen.

