Ist in Bananen Alkohol und kann man von Bananen betrunken werden?

Wie viel Alkohol ist in Bananen drin?

Reife Bananen können bis zu 0,6 Volumenprozent Alkohol enthalten.



In überreifen Bananen, die an einer stark gebräunten Schale zu erkennen sind, ist Alkohol hingegen immer nachweisbar. So können in etwa 5 reifen Bananen etwa 0,6 Volumenprozent Alkohol stecken - ungefähr so viel Alkohol wie in einem kleinen Bier.

Jetzt könnte man sagen: So viele Bananen esse ich doch nie im Leben! Doch was ist mit Smoothies? Diese enthalten gern mal mehrere Bananen in nur einem Getränk.



Smoothies enthalten extrem viel Zucker, der bildet die Grundlage für Alkohol. Denn: Mit der Zeit wird der Zucker in Früchten durch den Gärprozess in Alkohol umgewandelt. Dafür sorgen Hefezellen.



Mehr Zucker und mehr Zeit bedeutet also auch mehr Alkohol.

Kann man von Bananen betrunken werden?

Jein. Theoretisch ist das schon möglich, aber dazu müsste man Unmengen an Bananen essen - bevor man berauscht ist, wird einem vermutlich eher übel von so vielen Bananen.



Zum Thema Smoothie kann man sagen, dass in einer Flasche oder einem Glas nicht nur Bananen sind, sondern auch Gemüse oder andere Früchte, die weniger alkoholisch sind. Der Verzehr mehrerer Smoothies ist ohnehin nicht zu empfehlen wegen des hohen Zuckergehalts.