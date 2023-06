Erdbeeren einfrieren: Leckere Früchte das ganze Jahr genießen!

Erdbeeren einfrieren leicht gemacht: Mit wenigen Zutaten kannst Du frische Erdbeeren einfach haltbar machen. TAG24 zeigt Dir, wie es geht.

Von Jenny Hochmuth

Das ganze Jahr in den Genuss von leckeren Erdbeeren kommen? Das geht! Mit wenigen Utensilien kannst Du Erdbeeren einfrieren und Dir zu jeder Jahreszeit ein Stückchen Sommer nach Hause holen.

gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Gefrorene Erdbeeren eignen sich vor allem, um Soßen, Eis oder auch Smoothies zuzubereiten. © 123RF / elenkaklimova Erdbeeren sind die Saisonfrüchte schlechthin! Nach Äpfeln stellen sie alle anderen Obstsorten in den Schatten, wenn es um deren Beliebtheit geht: Ganze 3,4 Kilogramm werden pro Person in Deutschland jedes Jahr gegessen. Neben ihrem klasse Geschmack überzeugt die Erdbeere allerdings auch mit tollen inneren Werten: Der Vitamin-C-Gehalt ist höher als jener bei Zitrusfrüchten. Sie sind außerdem sehr kalorienarm, da sie zu 90 Prozent aus Wasser bestehen, und dennoch sehr sättigend aufgrund der vielen Ballaststoffe, die sie enthalten. Nicht zu verkennen sind die unzähligen Weiterverarbeitungsmöglichkeiten in Torten, zu Marmelade oder auch Soßen für Desserts. Viel zu schade also, wenn man bedenkt, dass Erdbeeren gerade mal von Mai bis Juli in ihrer Hochsaison sind. Küchenwissen Bärlauch erkennen: Das sind seine giftigen Doppelgänger Umso besser, wenn man die richtigen Möglichkeiten kennt, um Erdbeeren zu konservieren und somit fast das ganze Jahr genießen zu können. Erdbeeren einfrieren leicht gemacht - TAG24 zeigt Dir, wie es geht. Besuche doch einmal die Themenseite "Küchenwissen", um noch mehr spannende Tipps und Hacks zu entdecken!

Erdbeeren einfrieren leicht gemacht

Anleitung: So frierst Du ganze Erdbeeren am besten ein

Erdbeeren in stehendem Wasser zu waschen, schont sie am meisten. © 123RF / gutaper Durch den hohen Wassergehalt und das Gefrieren der Wassermoleküle werden die Zellwände beim Einfrieren beschädigt. Das führt dazu, dass die Erdbeeren nach dem Auftauen nicht mehr so bissfest sind. Am besten frierst Du also ganz frische Erdbeeren ein, um dem bestmöglich entgegenzuwirken. Außerdem solltest Du darauf achten, dass sie keine sichtbaren Druckstellen aufweisen, denn diese würden die Haltbarkeit beeinträchtigen. Und so funktioniert's: 1. Schritt: Fülle etwas Wasser in die Schüssel und gib die Erdbeeren hinein. Wasche sie darin vorsichtig ab. 2. Schritt: Danach kannst Du die Erdbeeren aus dem Wasser holen und gründlich mit einem Küchentuch abtrocknen. 3. Schritt: Schneide nun alle Blätter und Stiele ab. Erdbeeren vereinzelt auf einen Teller legen. 4. Schritt: Damit die Erdbeeren später nicht so aneinanderhaften und sich besser portionieren lassen, sollten sie vereinzelt vorgefroren werden. Gib dazu den Teller für ca. zwei Stunden ins Tiefkühlfach. 5. Schritt: Nach dem Schockfrosten kannst Du den Teller wieder aus dem Gefrierfach holen und die Erdbeeren nun in das verschließbare Gefäß oder in einen Gefrierbeutel füllen. Wieder ins Gefrierfach legen und immer portionsweise entnehmen, wann immer Du Erdbeeren brauchst.

Tipp: Wenn Du die Erdbeeren pur pürierst, bekommst Du ein recht säuerliches Püree. Etwas mehr Süße kannst Du ihm mit Puderzucker, Stevia oder anderen Süßungsmitteln verleihen. Einfach vor dem Pürieren mit zu den geschnittenen Erdbeeren geben.

Erdbeerpüree einfrieren: Das Highlight für Speisen und Getränke