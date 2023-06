Erdbeeren richtig pflücken, lagern und kaufen: Das solltet Ihr beachten!

Endlich ist die Zeit reif für frische Erdbeeren direkt vom Feld. Allerdings ist die Erdbeere auch äußerst empfindlich und verdirbt nur zu leicht. Damit Euch das nicht passiert, lest Ihr hier, wie man Erdbeeren richtig erntet, lagert und bestmöglich für die weitere Verarbeitung vorbereitet.

Für gewöhnlich fangen die Erdbeeren ab April bzw. Mai an zu blühen. Stimmen die Witterungsverhältnisse und ist es weitgehend mild, können vielerorts die ersten Früchte bereits ab Mai geerntet werden.

Wann Erdbeeren hierzulande reif werden, hängt nicht nur vom Wetter, sondern auch von der Sorte ab. So kommt es, dass die Erdbeersaison jedes Jahr zu einer etwas unterschiedlichen Zeit stattfindet.

Im Gegenzug dazu ist der Anteil an Nährstoffen und Vitaminen höher, wenn Erdbeeren direkt unter der Sonne reifen und saisonal geerntet werden. Es lohnt sich daher, auf regionale Angebote zu warten und die Sommermonate für die Erdbeerernte voll auszukosten.

Vorsicht vor Import-Erdbeeren: In deutschen größeren Supermärkten gibt es mittlerweile ganzjährig Erdbeeren zu kaufen. Allerdings ist deren Geschmack außerhalb der Saison alles andere als aromatisch.

Pflückt Ihr selbst, solltet Ihr am besten auf flache Körbe aus Spanholz oder Schalen aus Pappe zurückgreifen.

Spezielle Erdbeerfeldern zum Selberpflücken gibt es in nahezu jeder Region gibt. Hier habt Ihr Gelegenheit, selbst zu entscheiden, welche die besten Exemplare für Euch sind.

5. Erdbeeren im eigenen Beet sollten zwei bis drei Mal die Woche geerntet werden. So erwischt man die einzelnen Früchte im vollreifen Zustand.

4. Erntet nur reife Früchte. Wie erwähnt reifen Erdbeeren nach dem Pflücken nicht nach, Also erntet nur solche, die rundherum tiefrot sind und sich auch leicht von der Pflanze entnehmen lassen.

3. Erdbeeren sollten zusammen mit den grünen Kelchblättern am Fruchtstiel gepflückt werden. Auf diese Weise vermeidet Ihr, dass Saft aus den Früchten austritt oder sie Druckstellen bekommen.

2. Im besten Fall ist die Erde weitestgehend trocken. Nass geerntete Erdbeeren sich in der Regel nicht so lange haltbar.

1. Die beste Zeit zum Pflücken ist am frühen Morgen. Zum einen sind Erdbeeren zu dieser Tageszeit am aromatischsten. Zum anderen sind die süßen Früchte selbst noch recht kühl und lassen sich später leichter lagern.

3. Achtet auf gleichmäßig grüne Kelchblätter an der Erdbeere.

Erdbeeren aus Spanien, Italien, Marokko usw. werden meist unter Folie in riesigen Monokulturen herangezogen.

Locker platziert auf einem Teller lassen sich Erdbeeren gut im Kühlschrank lagern. © Unsplash/Snejina Nikolova

Erdbeeren sind erfahrungsgemäß sehr empfindlich und verderben leicht.

Damit Ihr bis zum Verzehr auf die beste Qualität vertrauen könnt, hier einige Tipps zur richtigen Lagerung.

So lagert man Erdbeeren richtig

Ungewaschen halten sich frische Erdbeeren oft nur ein bis zwei Tage im Gemüsefach des Kühlschranks.

Am besten werden die Erdbeeren hierbei auf einem Teller, in einem Sieb oder locker in einer Schüssel aufbewahrt.

Auf diese Weise gelangt kühle Luft von allen Seiten an die Erdbeeren.

Indem Ihr zusätzlich die Feuchtigkeit reduziert, könnt Ihr verhindern, dass Erdbeeren innerhalb kurzer Zeit matschig werden oder anfangen zu schimmeln. Alternativ könnt Ihr auch Zeitung oder Küchenkrepp mit ins Gemüsefach legen, damit die Erdbeeren vom Kondenswasser nicht feucht werden.