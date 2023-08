Gekochte Nudeln einfrieren? So einfach geht's

Dieser Küchentrick hilft Deinen Nudeln nach dem Auftauen so lecker wie zuvor zu schmecken.

Damit die Nudeln beim Auftauen nicht matschig werden und nach dem Einfrieren noch annähernd so schmecken wie davor, sollten drei Dinge beachtet werden.

1. Tipp - Auskühlen lassen: Beim Nudeln einfrieren empfiehlt es sich, die übrig gebliebene Pasta erst vollständig auskühlen zu lassen. Wer warme und feuchte Nudeln einfriert, riskiert, dass sie matschig werden.

2. Tipp - geeignetes Gefäß: Um gekochte Nudeln einfrieren zu können, bietet sich ein gefrierfestes verschließbares Gefäß mit Deckel (aus Glas, Kunstoff oder Edelstahl) oder ein Gefrierbeutel bestens an.

3. Tipp - Nudeln und Sauce trennen: Wenn möglich, bitte Pasta und Sauce getrennt einfrieren, damit die Konsistenz der Nudeln nicht leidet. Schwenke die Nudeln lieber in ein klein wenig Öl, damit sie beim Einfrieren nicht aneinander kleben. Nur nicht zu viel Öl nehmen, damit die Sauce später noch gut an den Nudeln haften kann. Am besten sind die Nudeln al dente gekocht, damit die Konsistenz beim Auftauen nicht leidet.