Frische Pilze einfrieren: Mit diesen Tipps geht bestimmt nichts schief

Unter optimalen klimatischen Bedingungen sprießen Pilze nur so aus dem Boden, was so manchem Sammler eine reiche Ausbeute bescheren kann.

Prinzipiell können Pilze roh eingefroren werden. Es gibt dabei jedoch auch Ausnahmen wie beispielsweise die Pfifferlinge. Unverarbeitet eingefroren besitzen diese nach dem Auftauen einen leicht bitteren Geschmack.

Daher sollten diese Pilze kurz in kochendem Salzwasser und einem Spritzer Zitronensaft blanchiert und in Eiswasser abgeschreckt oder bei mittlerer Stufe in etwas Bratenöl in der Pfanne geschwenkt werden. Danach ausreichend auf einem Küchenpapier trocknen lassen.