Sind keimende Zwiebeln noch essbar?

Ist der Vorrat an Zwiebeln mal wieder größer als der Verbrauch, tritt ein Phänomen auf, das jeder kennt: keimende Zwiebeln, aus denen schon das Grün empor sprießt. Was gilt es nun zu tun, weiterverarbeiten oder wegschmeißen?

Wer die älteren Knollen zeitnah in der Küche verarbeitet, braucht nichts wegzuwerfen.

Da die Zwiebel aber ihre gesamte Kraft in das Austreiben steckt, kommt das dem Geschmack und der Frische der Zwiebel auf lange Sicht nicht zugute.

Liegen Zwiebeln zu lang in der heimischen Vorratskammer, kommen einem oft schon grüne Triebe entgegen.

Die grünen Triebspitzen sind absolut genießbar. Sind sie hellgrün gefärbt, liegt das lediglich an dem fehlenden Licht im Küchenschrank. Wer die Zwiebeln weiter zum Austreiben anregen möchte, legt sie einfach in einen leeren Eierkarton und stellt ihn ans Fenster. Auch ein halbvolles Wasserglas bietet beste Wachstumschancen. Das Einpflanzen in Erde ist natürlich auch eine Option. Das empfiehlt sich aber nur für Zwiebeln, die noch recht frisch und fest wirken.

Das Zwiebelgrün kann so jederzeit geerntet und zum Kochen verwendet werden. Aber Vorsicht: Nicht alles auf einmal abschneiden, sonst wächst nichts mehr nach. Lediglich der Geschmack der Zwiebelknolle kann durch das Ausreiben an Intensität verlieren.