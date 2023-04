Du möchtest Knoblauch pflanzen? So klappt es

Weitere hilfreiche Artikel für die Bepflanzung gibt es in der Rubrik Gartengestaltung .

Ob im Gartenbeet, im Hochbeet auf der Terrasse oder im Balkonkasten: Im Februar, März oder April werden die einzelnen Zehen einfach mit der Spitze nach oben in die aufgelockerte Erde gesteckt und los geht's.

In die Erde wandern die dicksten unverletzten Zehen der gesunden Knolle.

Im Idealfall findest Du auf dem Wochenmarkt oder im Bioladen Knoblauchknollen, die an die Begebenheiten hierzulande angepasst sind.

Hochbeet bepflanzen: So bepflanzt Du Dein Hochbeet

Das Knoblauch Stecken in Reihen erleichtert später das Jäten des Unkrauts. © 123rf.com/avdeev3000

1. Tipp - Standort: Die gesunde Knolle liebt einen sonnigen Platz und mag keine sandigen Böden. Knoblauch ist der perfekte Beetpartner für Möhren, Erdbeeren, Gurken und Salat.

Wächst er zwischen Erdbeeren, kann der Knoblauch sogar Pilzkrankheiten an den süßen Früchten vorbeugen. In der Mischkultur mit Möhren soll der Knoblauch die lästige Möhrenfliege fernhalten. Neben Zwiebeln, Erbsen und Stangenbohnen möchte er lieber nicht stehen.



2. Tipp - Pflanzung: Ist die Erde gelockert und mit ein wenig Kompost oder Urgesteinsmehl aufbereitet, kann das Knoblauch Stecken starten. Die Zehen werden von der Mutterknolle einzeln abgetrennt und wandern zwei bis drei Zentimeter tief in die Erde mit der Spitze nach oben. Denn hier wächst schon bald das saftige Knoblauchgrün heraus, das sich auch verzehren lässt.

Wer besonders gerade Reihen liebt, um später besser Unkraut jäten zu können, darf gern am Anfang und Ende der Reihe einen Stock in die Erde stecken und daran eine Schnur spannen. In der Reihe braucht der Knoblauch einen Pflanzabstand von ungefähr 15 Zentimetern. Von Reihe zu Reihe dürfen gern 25 Zentimeter Platz bleiben.

3. Tipp - Pflege: Ein Angießen ist nicht unbedingt notwendig, regelmäßiges Unkrautjäten in der Folgezeit jedoch schon. Wer seine Beete mulcht, hilft dem Boden, mehr Feuchtigkeit zu behalten. Damit die Knollen aber nicht faulen, sollte die Mulchschicht nicht dicker als fünf Zentimeter sein. Als natürliche Düngung eignet sich zum Beispiel Rasenschnitt oder eine mit der Gießkanne verdünnte Brennesseljauche.