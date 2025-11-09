Schneller Spaghetti-Reste-Auflauf: Dieses Rezept macht süchtig
Es sind wieder mal Spaghetti übrig geblieben? Dann ist dieser schnelle Spaghetti-Reste-Auflauf mit einer cremigen Soße die perfekte Art, die geliebte Pasta zu neuem Leben zu erwecken. Der Fantasie in Sachen Zutaten sind hier keine Grenzen gesetzt. Dieses Grundrezept ist nach Belieben erweiterbar.
Weitere leckere Rezepte findest Du außerdem unter Nudel Rezepte.
Spaghetti-Reste-Auflauf-Rezept
Ob für Veggies oder Fleisch-Enthusiasten: Hier ist für jeden Genießer die passende Spaghetti-Auflauf-Variante dabei. Übrig gebliebene Spaghetti kombiniert mit Gemüse, einer cremigen Soße und knusprig überbackenem Käse sind der absolut schnelle Feierabend-Hit. Garniert mit ein wenig frischem Basilikum, macht dieser Nudelauflauf auch optisch etwas her.
Vorbereitungszeit
10 Min.
Kochzeit/Backzeit
20 Min.
Gesamtzeit
30 Min.
Menge
2 Person(en)
Zutaten
- 250 g Spaghetti
- 250 g Gemüse (TK oder frisch)
- nach Bedarf: 1 Zwiebel, 100 g Speck (oder Kochschinken, Salami)
- 200 ml Sahne
- 100 ml Milch
- 200 ml Gemüsebrühe
- 100 g geriebener Käse (Gouda, Emmentaler oder Mozzarella)
- Salz, Pfeffer, Paprika edelsüß, Liebstöckel getrocknet
- Pflanzenöl
Zubereitung
Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Das Gemüse, welches der Kühlschrank zu bieten hat, zum Beispiel Möhren, Zucchini, Tomaten oder Kohlrabi, klein schneiden. Alternativ kann auch eine TK-Gemüsemischung zum Einsatz kommen.
Zwiebeln und Speck klein schneiden und in einer Pfanne anbraten.
In einem Messbecher die Sahne, Milch und Gemüsebrühe verrühren. Mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und ein wenig getrocknetem Liebstöckel abschmecken.
Die Reste an Spaghetti, das Gemüse und die Zwiebel-Speck-Mischung in eine Auflaufform geben. Den Inhalt des Messbechers in die Auflaufform gießen, alles vermengen und mit Käse bestreuen.
Den Spaghetti-Reste-Auflauf für ungefähr 20 Minuten in den Ofen stellen, bis der Käse schön braun ist. Die Länge der Garzeit richtet sich natürlich auch nach der Auswahl des Gemüses.
3 Varianten des Spaghetti-Reste-Auflaufs
Variante #1: Wer einen Airfryer besitzt, nimmt einfach den Garkorb aus dem Gerät und vermengt alle Zutaten im Airfryer. Bei 180 Grad Celsius entsteht so in 15 Minuten das perfekte Reste-Essen. 5 Minuten vor Ablauf der Zeit einfach noch Käse über den Nudelauflauf streuen.
Variante #2: Saisonal angepasst landen im Sommer vielleicht eher Tomaten, Paprika und Zucchini im Auflauf. Dafür dürfen im Herbst Blumenkohl, Brokkoli oder Kürbis glänzen.
Variante #3: Für alle Vegetarier ist angebratener Räuchertofu die Top-Alternative für Speck, Salami oder Kochschinken.
Alle Freunde der italienischen Pasta sollten auch diese Tipps & Tricks kennen:
Spaghetti Bolognese: Einfaches Rezept für klassische Bolognese
TAG24 wünscht guten Appetit!
Titelfoto: 123rf/xtrekx