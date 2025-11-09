Schneller Spaghetti-Reste-Auflauf: Dieses Rezept macht süchtig

Dieser Spaghetti-Reste-Auflauf mit Käse ist kinderleicht. ✓ einfache Zutaten ✓ schnelle Zubereitung ✓ leckere Varianten ➤ Schnelle Rezepte gibt's bei TAG24.

Von Nadja Kocsis

Es sind wieder mal Spaghetti übrig geblieben? Dann ist dieser schnelle Spaghetti-Reste-Auflauf mit einer cremigen Soße die perfekte Art, die geliebte Pasta zu neuem Leben zu erwecken. Der Fantasie in Sachen Zutaten sind hier keine Grenzen gesetzt. Dieses Grundrezept ist nach Belieben erweiterbar. Weitere leckere Rezepte findest Du außerdem unter Nudel Rezepte.

Spaghetti-Reste-Auflauf-Rezept

Ob für Veggies oder Fleisch-Enthusiasten: Hier ist für jeden Genießer die passende Spaghetti-Auflauf-Variante dabei. Übrig gebliebene Spaghetti kombiniert mit Gemüse, einer cremigen Soße und knusprig überbackenem Käse sind der absolut schnelle Feierabend-Hit. Garniert mit ein wenig frischem Basilikum, macht dieser Nudelauflauf auch optisch etwas her.

Vorbereitungszeit 10 Min. Kochzeit/Backzeit 20 Min. Gesamtzeit 30 Min. Menge 2 Person(en) Zutaten 250 g Spaghetti

250 g Gemüse (TK oder frisch)

nach Bedarf: 1 Zwiebel, 100 g Speck (oder Kochschinken, Salami)

200 ml Sahne

100 ml Milch

200 ml Gemüsebrühe

100 g geriebener Käse (Gouda, Emmentaler oder Mozzarella)

Salz, Pfeffer, Paprika edelsüß, Liebstöckel getrocknet

Pflanzenöl Zubereitung Schritt 1 Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Das Gemüse, welches der Kühlschrank zu bieten hat, zum Beispiel Möhren, Zucchini, Tomaten oder Kohlrabi, klein schneiden. Alternativ kann auch eine TK-Gemüsemischung zum Einsatz kommen. Schritt 2 Zwiebeln und Speck klein schneiden und in einer Pfanne anbraten. Schritt 3 In einem Messbecher die Sahne, Milch und Gemüsebrühe verrühren. Mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und ein wenig getrocknetem Liebstöckel abschmecken. Schritt 4 Die Reste an Spaghetti, das Gemüse und die Zwiebel-Speck-Mischung in eine Auflaufform geben. Den Inhalt des Messbechers in die Auflaufform gießen, alles vermengen und mit Käse bestreuen. Schritt 5 Den Spaghetti-Reste-Auflauf für ungefähr 20 Minuten in den Ofen stellen, bis der Käse schön braun ist. Die Länge der Garzeit richtet sich natürlich auch nach der Auswahl des Gemüses.

3 Varianten des Spaghetti-Reste-Auflaufs