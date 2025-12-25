Rote Grütze: Das klassische Rezept wie aus Omas Küche
Rote Grütze ist das perfekte Dessert nach einem deftigen Essen. Omas Rezept für rote Grütze ist schnell gemacht und lässt sich super vorbereiten.
Rezept für rote Grütze
Um rote Grütze zu kochen, benötigt man lediglich einen großen Topf und eine große Schüssel.
Vorbereitungszeit
30 Min.
Kochzeit/Backzeit
10 Min.
Gesamtzeit
40 Min.
Menge
4 Portion(en)
Zutaten
- 600 g Beerenmischung (z. B. Sauerkirschen, Erdbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren)
- 3 EL Speisestärke
- 250 ml Johannisbeersaft
- 50 g Zucker
- 1 Vanilleschote
Zubereitung
Die Beeren gründlich waschen, trocknen und in mundgerechte Stücke schneiden. Vanilleschote längs halbieren und das Mark herauskratzen.
Die Stärke mit etwa sechs Esslöffeln Johannisbeersaft glatt rühren, bis sich alle Klumpen gelöst haben. Den übrigen Saft zusammen mit Zucker und Vanillemark in einem großen Topf zum Kochen bringen.
Anschließend die angerührte Stärke unter ständigem Rühren in die kochende Flüssigkeit geben und die Mischung bei niedriger Hitze zwei bis drei Minuten unter Rühren leicht köcheln lassen, bis die Stärke bindet.
Die Beeren mit in den Topf geben, unterheben und kurz erhitzen lassen. Die Rote Grütze in eine große Schale umfüllen, abdecken und auskühlen lassen.
Tipp: Zu der roten Grütze passt aufgeschlagene Sahne oder Vanillesoße. Wer mag, kann die Vanillesoße selber machen.
Noch schneller gelingt die rote Grütze, wenn man für deren Zubereitung eine gefrorene Beerenmischung oder fertige Mehrfruchtmarmelade verwendet.
Titelfoto: 123rf/bhofack2