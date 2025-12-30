Tradition trifft Genuss: So gelingt Karpfen blau nach Omas Rezept

Karpfen blau ist ein traditionelles Festessen, das zu Silvester, Weihnachten oder Ostern in vielen deutschen Familien seit Generationen auf den Tisch kommt. Lasse Dich von Karpfen blau nach Omas Rezept verzaubern: Einfach zubereitet, perfekt für Festtage und unvergesslich im Geschmack.

Inspirationen für echte Hausmannskost gibt's in Omas Rezepten.