Das Geheimnis von Omas legendärer Sauerkrautsuppe

Von Nadja Kocsis

Omas Sauerkrautsuppe gehört besonders an kalten Wintertagen zu den traditionellen Klassikern. Wunderbar authentisch wärmt diese Suppe ordentlich durch. Alle Liebhaber der deftigen Kost erfahren hier die einfache Schritt-für-Schritt-Zubereitung.

Inhaltsverzeichnis

Omas Sauerkrautsuppe Rezept

Wir entdecken alte Rezepte und bringen sie wieder auf den Tisch. Angebratener Speck sorgt für das unverwechselbare Aroma dieser herzhaften Suppe.

Klassische Sauerkrautsuppe mit Kartoffeln und Speck

Vorbereitungszeit

10 Min.

Kochzeit/Backzeit

30 Min.

Gesamtzeit

40 Min.

Menge

4 Person(en)

Zutaten

  • 500 g Sauerkraut
  • 2 mittelgroße Kartoffeln
  • 1 Zwiebel
  • 1 Zehe Knoblauch
  • 1 EL Butterschmalz
  • 1 Lorbeerblatt
  • 100 g Speck
  • 500 ml Brühe
  • 2 EL saure Sahne
  • 0,5 TL gemahlener Kümmel
  • 0,5 TL Paprikapulver edelsüß

Zubereitung

Schritt 1

Zwiebeln und Knoblauch schälen und kleinschneiden. Vorbereitend Kartoffeln schälen und würfeln.

Schritt 2

Butterschmalz ein einem großen Topf erhitzen und Zwiebeln und Knoblauch darin andünsten. Den kleingewürfelten Speck hinzugeben und kurz mit anbraten.

Schritt 3

Das Lorbeerblatt, Kümmel und Paprikapulver unterrühren. Das Sauerkraut mit Flüssigkeit hinzugeben.

Schritt 4

Die Kartoffeln und Brühe hinzufügen.

Schritt 5

Die Sauerkrautsuppe ungefähr 30 Minuten sanft köcheln lassen. Zum Schluss mit Salz und Pfeffer abschmecken, das Lorbeerblatt entfernen und zwei Esslöffel saure Sahne unterrühren.

Du kannst im Winter nicht genug von heißen Suppen Rezepten und Eintöpfen bekommen? Dann schnuppere auch in diese leckeren Ideen hinein:

TAG24 wünscht gutes Gelingen und guten Appetit!

Titelfoto: 123RF/lenyvavsha

