Das Geheimnis von Omas legendärer Sauerkrautsuppe
Omas Sauerkrautsuppe gehört besonders an kalten Wintertagen zu den traditionellen Klassikern. Wunderbar authentisch wärmt diese Suppe ordentlich durch. Alle Liebhaber der deftigen Kost erfahren hier die einfache Schritt-für-Schritt-Zubereitung.
Omas Sauerkrautsuppe Rezept
Wir entdecken alte Rezepte und bringen sie wieder auf den Tisch. Angebratener Speck sorgt für das unverwechselbare Aroma dieser herzhaften Suppe.
Vorbereitungszeit
10 Min.
Kochzeit/Backzeit
30 Min.
Gesamtzeit
40 Min.
Menge
4 Person(en)
Zutaten
- 500 g Sauerkraut
- 2 mittelgroße Kartoffeln
- 1 Zwiebel
- 1 Zehe Knoblauch
- 1 EL Butterschmalz
- 1 Lorbeerblatt
- 100 g Speck
- 500 ml Brühe
- 2 EL saure Sahne
- 0,5 TL gemahlener Kümmel
- 0,5 TL Paprikapulver edelsüß
Zubereitung
Zwiebeln und Knoblauch schälen und kleinschneiden. Vorbereitend Kartoffeln schälen und würfeln.
Butterschmalz ein einem großen Topf erhitzen und Zwiebeln und Knoblauch darin andünsten. Den kleingewürfelten Speck hinzugeben und kurz mit anbraten.
Das Lorbeerblatt, Kümmel und Paprikapulver unterrühren. Das Sauerkraut mit Flüssigkeit hinzugeben.
Die Kartoffeln und Brühe hinzufügen.
Die Sauerkrautsuppe ungefähr 30 Minuten sanft köcheln lassen. Zum Schluss mit Salz und Pfeffer abschmecken, das Lorbeerblatt entfernen und zwei Esslöffel saure Sahne unterrühren.
Titelfoto: 123RF/lenyvavsha