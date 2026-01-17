Karottensalat nach Omas Rezept: Diese Zutaten dürfen nicht fehlen

Karottensalat nach Omas Rezept schmeckt nach Kindheit ✓ 5 Zutaten ♥ Rezept & Tipps – jetzt auf TAG24!

Von Nadja Kocsis

Karottensalat nach Omas Rezept pusht das Immunsystem und ist so schnell gemacht. Mit nur fünf Zutaten verzichtet dieser Salat auf großen Schnickschnack und überzeugt durch seine Kombination aus Säure und Süße.

Leckere Salat-Rezepte und Omas Rezepte findest Du auf TAG24.

Inhaltsverzeichnis

Omas Möhrensalat Rezept

Omas Möhrensalat Rezept ist ein absoluter Klassiker, der in keiner Rezeptsammlung fehlen darf. Wer den Kindheitsklassiker mit Apfel kennt, schneidet einfach einen halben Apfel klein und hebt ihn unter die Möhren.

Vegetarisch
Karottensalat mit Zitrone

Vorbereitungszeit

10 Min.

Kochzeit/Backzeit

0 Min.

Abkühlzeit

30 Min.

Gesamtzeit

40 Min.

Menge

4 Portion(en)

Zutaten

  • 500 g Karotten
  • 1 EL Weißweinessig oder Apfelessig
  • Saft einer halben Zitrone
  • 1 EL Honig
  • 0,5 TL Salz
  • 2 EL Öl (Rapsöl oder Sonnenblumenöl)

Zubereitung

Schritt 1

Die frischen Karotten schälen und entweder mit der Küchenmaschine zerkleinern oder einfach mit der Küchenreibe klein raspeln. Umso kleiner die Möhrenraspel werden, umso saftiger wird auch der Salat. Das Salz kann bereits jetzt über die Möhren gegeben werden.

Schritt 2

Für das Möhrensalat Dressing einfach den Saft einer halben Zitrone auspressen und mit einem Esslöffel Honig, einem Esslöffel Weißweinessig oder Apfelessig sowie zwei Esslöffeln Öl vermengen.

Schritt 3

Das Möhrensalat Dressing gut mit den gehobelten Möhren vermischen und alles für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank stellen, damit der Salat gut durchziehen kann. Bei Bedarf nochmals abschmecken, mit frischer Petersilie garnieren und Omas Karottensalat einfach frisch genießen.

3 Tipps & Variationen für Omas Möhrensalat Rezept

Äpfel oder Rosinen schenken dem Karottensalat das gewisse Extra an Süße.
Äpfel oder Rosinen schenken dem Karottensalat das gewisse Extra an Süße.  © 123RF/anaumenko

1. Tipp - Süße und Säure:

Anstatt Zitrone kann gern auch der frische Saft einer halben Limette hinzugefügt werden. Und wer den Karottensalat nach Omas Rezept ganz klassisch mag, gibt noch eine Handvoll Rosinen hinzu.

2. Tipp - ein Schuss Saft:

Besonders fruchtig schmeckt der Karottensalat mit einem Schuss Apfelsaft oder Orangensaft.

3. Tipp - als Beilage:

Omas Möhrensalat passt bestens zu Fisch und selbstgemachtem Kartoffelpüree oder zu einem cremigen Aligot.

TAG24 wünscht gutes Gelingen und guten Appetit!

Titelfoto: 123RF/atlasfoto

