Karottensalat nach Omas Rezept: Diese Zutaten dürfen nicht fehlen

Karottensalat nach Omas Rezept pusht das Immunsystem und ist so schnell gemacht. Mit nur fünf Zutaten verzichtet dieser Salat auf großen Schnickschnack und überzeugt durch seine Kombination aus Säure und Süße.

Leckere Salat-Rezepte und Omas Rezepte findest Du auf TAG24.