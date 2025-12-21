Heringssalat wie bei Oma: Ein DDR-Klassiker nicht nur für Feiertage

Hast Du schon Omas Heringssalat DDR-Rezept probiert? Die klassische Variante ist einfach und ohne Schnickschnack. Rezept & Omas Tipps ➤ bei TAG24.

Von Aline Neißner

Omas Heringssalat war in der DDR mehr als nur ein Rezept - er gehörte zu Feiertagen, Geburtstagen, Silvester und zum ganz normalen Alltag. Einfach, sättigend und ehrlich. Genau so kennen ihn viele noch von früher: ohne Schnickschnack, ohne moderne Zutaten, dafür mit viel Geschmack. Bringe Omas Heringssalat nach DDR-Rezept jetzt zurück auf den Tisch. Leckere Salate und Rezepte aus Omas Küche gibt es auf den Themenseiten von TAG24.

Omas Heringssalat DDR-Rezept

In der DDR war nicht alles jederzeit verfügbar. Fisch, vor allem Hering, gehörte jedoch zu den Lebensmitteln, die relativ günstig und regelmäßig erhältlich waren, meist gesalzen oder eingelegt. Das Besondere an Omas Heringssalat war dabei nicht die Menge der Zutaten, sondern ihre Schlichtheit: wenige Komponenten, Zeit zum Durchziehen und Erfahrung statt genauer Grammangaben. Jede Familie hatte ihre eigene Variante, doch die Basis war fast immer gleich.

Glutenfrei Fettarm Vorbereitungszeit 25 Min. Kochzeit/Backzeit 15 Min. Abkühlzeit 8 Std. Gesamtzeit 520 Min. Menge 4 Portion(en) Zutaten 4 Salzheringe oder Bismarckheringe (etwa 500 Gramm)

3 Gewürzgurken

1 bis 2 säuerliche Äpfel

1 Zwiebel

50 bis 200 g saure Sahne

Pfeffer

bei Bedarf: wenig Salz

optional: 500 g festkochende Kartoffeln, frische Petersilie oder Schnittlauch Zubereitung Schritt 1 Salzheringe mindestens zwei (besser vier) Stunden in eine Schüssel mit kaltem Wasser einlegen, das mildert die Salzigkeit. Zwischendurch das Wasser wechseln. Bismarckhering kann man direkt verwenden, er sollte jedoch kurz abgespült werden. Die Heringe anschließend in mundgerechte Stücke schneiden. Schritt 2 Dieser Schritt ist optional: Die Kartoffeln schälen, würfeln und in einem Topf mit kochendem Salzwasser etwa 15 bis 20 Minuten garen. Danach das Wasser abgießen und die Kartoffeln richtig abkühlen lassen, damit sie später beim Vermischen nicht zerfallen. Schritt 3 In der Zwischenzeit die Äpfel schälen, entkernen und würfeln. Die Gewürzgurken klein schneiden und die Zwiebel fein hacken. Alles in eine große Schüssel geben. Schritt 4 Ist der Hering mild genug, diesen (und wahlweise die abgekühlten Kartoffeln) zu den Obst- und Gemüsestücken hinzufügen und alle Zutaten vorsichtig vermengen. Saure Sahne unterheben, mit Pfeffer (und gegebenenfalls wenig Salz) abschmecken. Schritt 5 Den Heringssalat mindestens zwei bis vier Stunden im Kühlschrank ziehen lassen, besser über Nacht. So verbinden sich die Aromen und der Geschmack wird rund. Schritt 6 Kurz vor dem Servieren Omas Heringssalat mit frischen, fein gehackten Kräutern wie Petersilie oder Schnittlauch garnieren.

Tipp: Bereitet man den DDR-Heringssalat ohne Kartoffeln zu, reichen bereits drei bis vier Esslöffel saure Sahne. Generell ist es ratsam, lieber erst wenig Sahne zu nehmen, alles gut zu vermengen und sie dann nach Bedarf vorsichtig zu ergänzen. So bleibt der Salat cremig, wird aber nicht matschig.

Omas Empfehlungen für perfekten Heringssalat

Einfache Zutaten machen Omas Heringssalat so perfekt. © 123RF/andtam

Welcher Hering ist der richtige? Für klassischen Heringssalat wie früher nimmt man Salzhering oder Bismarckhering. Sie geben dem Salat seinen herzhaften Geschmack. Matjes ist deutlich milder und weicher, wodurch der typische Charakter von Omas Heringssalat verändert wird. Daher findet Matjeshering speziell in Omas DDR-Rezept keine Verwendung. Gehören Kartoffeln in Omas Heringssalat aus der DDR? Ja, in den meisten Fällen. In der DDR wurde Omas Heringssalat sehr häufig mit Kartoffeln zubereitet, weil sie günstig waren, satt machten und den salzigen Hering geschmacklich ausglichen. Kartoffeln sorgen damals wie heute dafür, dass der Heringssalat nicht nur eine Beilage, sondern eine vollwertige Mahlzeit ist. Manche Familien lassen sie weg, besonders zu Feiertagen. Beides ist original. Gibt es typische DDR-Varianten von Omas Heringssalat? Die Rote-Bete-Variante war in der DDR und ist auch heute noch besonders beliebt für Feiertage, Geburtstage oder Silvester. Sie macht den Heringssalat nicht nur optisch attraktiver, sondern sorgt auch für eine leichte Süße, die den salzigen Hering perfekt ausgleicht. Etwa zwei Knollen gekochte und gewürfelte Rote Bete erst kurz vor dem Mischen hinzufügen, damit der Salat seine leuchtende Farbe behält und die Aromen frisch bleiben. Kann man den Heringssalat vorbereiten? Ja, unbedingt. Idealerweise lässt man den Salat über Nacht im Kühlschrank ziehen. Am nächsten Tag schmeckt er dann sogar noch besser. Gut gekühlt hält er etwa zwei bis drei Tage.