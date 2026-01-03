Karotten-Ingwer-Suppe - Genau das richtige Rezept, um sich etwas Gutes zu tun

Köstliche Suppen und Eintöpfe gibt's in der TAG24-Rezeptwelt unter Suppen .

Wenn es draußen kalt ist, tut eine heiße Karotten-Ingwer-Suppe besonders gut. Sie wärmt, schmeckt angenehm würzig und liefert wertvolle Nährstoffe. Mit wenigen Zutaten entsteht ein Gericht, das Körper und Seele gleichermaßen guttut.

Die Kombination aus süßen Karotten und leicht scharfem Ingwer sorgt für einen ausgewogenen Geschmack, der vielen Menschen gefällt. Gerade in der Erkältungszeit ist die Karotten-Ingwer-Suppe ein beliebtes, schnelles Gericht.

Die Suppe zuletzt noch mit einem Pürierstab fein pürieren und ganz nach Geschmack mit Salz und Pfeffer würzen.

Den Honig dazugeben und alles mit der Gemüsebrühe ablöschen. Die Karotten-Ingwer-Suppe nun abgedeckt für etwa 20 Minuten köcheln lassen. Optional kann gegen Ende der Kochzeit die Kokosmilch hinzugefügt werden.

Das Pflanzenöl in einem großen Topf erhitzen. Darin die Möhren und die Zwiebeln für etwa drei bis fünf Minuten dünsten lassen. Zum Schluss den Ingwer dazugeben.

Die Karotten sowie die Zwiebel schälen und in Scheiben bzw. kleine Würfel schneiden. Den Bio-Ingwer heiß abspülen und sehr fein reiben oder möglichst klein würfeln. Besitzt der Ingwer keine Bio-Qualität sollte er vorher geschält werden, andernfalls kann die Schale mit verarbeitet werden.

Tipp: Für einen fruchtigeren Geschmack kann etwas Orangensaft unter die Karotten-Ingwer-Suppe gerührt werden.

Karotten-Ingwer-Suppe: Mit etwas Orangensaft schmeckt sie noch fruchtiger. © 123RF/margouillat

Die Karotten-Ingwer-Suppe ist einfach, gesund und unglaublich vielseitig. Mit wenigen Zutaten entsteht ein Gericht, das wärmt, sättigt und sich leicht an unterschiedliche Geschmäcker anpassen lässt - perfekt für den Alltag.

1. Vegane Variante: Statt der Sahne wird einfach Kokosmilch in die Suppe gegeben.

2. Mehr Schärfe: Zwar gibt der Ingwer bereits seine typische Schärfe an die Karottensuppe ab. Wer es aber noch etwas schärfer mag, kann das Rezept mit etwas Chili oder Currypaste ergänzen.

3. Gehaltvollere Suppe: Damit die Karotten-Ingwer-Suppe sämiger und noch sättigender wird, können zwei bis drei geschälte und gewürfelte Kartoffeln im zweiten Schritt dazugegeben werden.

4. Bitterer Geschmack: Um solch einen zu vermeiden, sollte man den Ingwer nur kurz mitdünsten. Brät Ingwer zu lange bzw. verbrennt er, wird er bitter. Generell ist es ratsam, mit wenig Ingwer zu starten, um die Schärfe besser zu dosieren. Nachwürzen kann man immer noch.

5. Leichter Genuss: Für eine leichte, pure Karotten-Ingwer-Suppe wird die Kokosmilch bzw. Sahne einfach weggelassen und stattdessen nur Brühe verwendet. Diese sollte jedoch besser nach und nach hinzugefügt werden, sodass die Suppe nicht zu wässrig wird.

Rezepttipp: Ingwer gilt als bewährtes Hausmittel in der Erkältungszeit. Hast Du schon einmal Ingwerwasser probiert?

