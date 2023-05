Bienenfreundliche Balkonpflanzen: Ein bunt blühendes Paradies für Insekten

Du möchtest Farbe und Bienen auf dem Balkon? 14 bienenfreundliche Balkonpflanzen fürs ganze Jahr zeigt Dir TAG24 im Gartenratgeber.

Von Nele Fischer

Wünschst Du Dir einen bunt blühenden Balkon und gleichzeitig ein kleines Paradies für Honig- und Wildbienen? Mit diesen bienenfreundlichen Balkonpflanzen lockst Du Bienen an und stellst ihnen wichtige Nahrungsquellen zur Verfügung.

Was sind bienenfreundliche Pflanzen für Balkonkästen? © 123rf/annanahabed Auf Balkonen ist der Platz für hohe Gärtnerei-Kunst eher begrenzt. Wer seinen grünen Daumen demonstrieren möchte, sollte sich vor der Bepflanzung von Balkonkästen informieren. Noch schöner als einzig ein buntes Blütenmeer auf dem Balkon sind zusätzlich schwirrende Bienen, die fleißig von Pflanze zu Pflanze hüpfen, und ihnen bei ihrer Arbeit zuzusehen. Um Blumen und andere Pflanzen zu bestäuben, brauchen die kleinen Nutztiere Nahrung. Mit Deinem Garten oder Balkon kannst Du ihnen ein bisschen das Leben erleichtern und ihnen bei der Nahrungssuche helfen. Da Wildbienen häufig viel anspruchsvoller und wählerischer sind als Honigbienen, lohnt es sich, sich vorher zu erkundigen, um welche Bienen es sich bei sich auf dem Balkon handelt und welche bienenfreundlichen Pflanzen sich für seinen Balkon eignen. Doch was versteht man unter bienenfreundlichen Pflanzen und welche bienenfreundlichen Blumen für Balkonkästen gibt es? Das erfährst Du jetzt.

Infos für Schnellleser: Nicht jede Pflanze ist bienenfreundlich. Achte darauf, dass sie reich an Nektar und/oder Pollen sind.

Nicht jede Bienenart ernährt sich von den gleichen Pollen. Biete möglichst vielfältige Blumen an, um verschiedenen Bienenarten zu helfen.

Pflanze idealerweise sowohl frühblühende als auch bis in den Herbst blühende Blumen, um den ersten und den letzten Schwärmern ausreichend Nahrung zur Verfügung zu stellen.

Was macht Pflanzen bienenfreundlich?

Bunte Blümchen sind nicht gleich bienenfreundlich, weil sie Blüten tragen. Um als bienenfreundlich zu gelten, müssen sie, nachdem sie die Nutztiere mit ihren Farben und Düften angelockt haben, auch Nektar und Pollen anbieten. Nektar benötigen Bienen, um sich zu ernähren, Pollen bieten eiweißreiche Nahrung für ihre Brut. Dazu eignet sich nicht jede Blume gleich und für jede Biene. Um den Geschmack der Honigbienen und über 500 Wildbienen-Arten zu treffen und möglichst viele von ihnen zu füttern, ist eine große Artenvielfalt im Garten oder auf dem Balkon ratsam. Diese ermöglicht nicht nur ein Angebot für verschiedene Tiere, sondern dank unterschiedlicher Blütezeiten auch eine Versorgung über Monate hinweg. Ein bienenfreundlicher Balkon bietet Blumen, die zusammen ein durchgehendes Blühen vom frühen Frühjahr bis spät in den Herbst, also zumindest von Februar bis Oktober, anbieten. Nun ist es jedoch nicht so, dass eine Biene von einer Blume profitiert, nur weil die Pflanze viel Nektar produziert. Gerade viele Zierblumen sind so gezüchtet, dass sie aufgrund ihres Aufbaus den Bienen keinen Zugang gewährleisten können. Solche nennt man gefüllte Blüten. Bei ihnen wurden die Staubblätter zu Blütenblättern. Bei ungefüllten Blüten sind die Staubgefäße mit Pollen und Nektar zugänglich. Neben bienenfreundlichen Balkonpflanzen gibt es aber auch noch weitere Maßnahmen, um Balkon und Terrasse insektenfreundlich zu machen und somit Schmetterlingen, Hummeln und Co. zu helfen.

Bienenfreundliche Blumen für Balkonkästen

Am vielfältigsten bepflanzen lassen sich sonnige Balkone. Da verschiedene Pflanzen unterschiedliche Ansprüche beispielsweise hinsichtlich des Sonnenlichtes haben, eignet sich nicht jede Blume für einen solchen Standort. Allerdings gedeihen auch einige an halbschattigen sowie schattigen Standorten, sodass es Möglichkeiten für jeden Balkon gibt. Willst Du nicht nur Bienen und Hummeln anlocken, sondern der gesamten Insektenwelt helfen, findest Du hier weitere Tipps und passende Pflanzen: >>>Insektenfreundliche Balkonpflanzen.

Bienenfreundliche Blumen für sonnige Standorte

Wenn sich der Balkon auf der Südseite befindet, können die Balkonpflanzen gern mal einen halben Tag in der prallen Sonne stehen. Glücklicherweise bevorzugt die Mehrheit der Balkonpflanzen so einen sonnigen Standort. Die folgenden Blumen bieten sich für einen Südbalkon an und ermöglichen eine Blütezeit von Jahresbeginn bis November.

Katzenminze

Um Wild- und Honigbienen anschließend im Frühling bis Sommeranfang weiter mit Nahrung zu versorgen, eignet sich auch Katzenminze im Balkonkasten. Die violetten, aber auch blauen, rosa bis weißen Blüten blühen von April bis Juli und sind ein wahrer Insektenmagnet. Diese versorgen sie mit vor allem Nektar, aber auch Pollen.



Nicht nur Katzen mögen sie: Katzenminze zieht auch Wild- und Honigbienen geradezu magisch an. © 123RF/guppys

Margeriten

Eine weitere im Sommer blühende Alternative sind auch die weiß-gelben Margeriten. Diese wachsen nicht nur auf Sommerwiesen, sondern eignen sich auch für den Blumenkasten auf dem Balkon. Sie sind robust und pflegeleicht und haben daher - bis auf bestimmte Arten - keine besonderen Ansprüche an den Boden. Bevorzugt wachsen sie an sonnigen Plätzen, gedeihen jedoch auch sehr gut im Halbschatten. Im Blumenkasten sind sie zudem perfekt mit bienenfreundlichen Stauden kombinierbar. Ihre Bienenfreundlichkeit sieht man ihnen an, denn die nektarreichen Blüten ziehen Bienen von Mai bis mindestens August förmlich an.



Wer bienenfreundliche Blumen für Balkonkästen sucht, darf Margeriten nicht vergessen. © 123RF/emmoth

Ringelblume

Auch beliebt bei Honig- und sogar den wählerischen Wildbienen ist die Ringelblume. Sie bietet ihnen von Juni bis Oktober oder sogar bis zum ersten Frost Nektar sowie Pollen.

Der Ringelblume gefällt es an sonnigen Standorten, ist ansonsten jedoch ziemlich pflegeleicht. Die einzelnen Blüten haben nur eine kurze Lebensdauer, wachsen aber ständig nach - am besten, wenn alte, tote Blüten entfernt werden. Dadurch laden ihre leuchtend orangen und gelben Blüten durchgehend Bienen und weitere Insekten ein.

Die Ringelblume sieht auf dem Balkon nicht nur toll aus, sondern versorgt Bienen und Co. mit Nektar und Pollen. © 123RF/delobol

Vanilleblume

Als schönen Kontrast bieten sich Vanilleblüten an. Von Mai bis September locken die kleinen violetten Blüten unter anderem auch mit ihrem Duft Bienen und andere Insekten an. Diese finden in den Blüten eine Menge Nektar und Pollen.

Am besten geht es der Vanilleblume an warmen, sonnigen Orten - sie ist aber aufgrund des folglich hohen Wasserbedarfs auch an halbschattigen Plätzen gut aufgehoben.

Die Vanilleblume lockt mit ihrem Duft und leuchtenden Blüten. © 123RF/aga7ta

Glattblatt-Aster

Wenn die anderen Balkonpflanzen verblühen oder schon lange keine Blüten mehr tragen, schlägt die Stunde der Glattblatt-Aster. Ihre violetten, auch weiß, rosa oder bläulich schimmernden Blüten versorgen Bienen von September bis November mit Nektar und Pollen und damit den letzten wichtigen Nährstoffen des Jahres.

Die Glattblatt-Aster bevorzugt sonnige Plätze, steht aber auch auf halbschattigen Balkonen nicht falsch.

Eine ganz beliebte bienenfreundliche Balkonpflanze ist auch die Glattblatt-Aster. © 123RF/apugach

Schneeheide

Die Schneeheide bietet sich aufgrund ihrer frühen Blütezeit an. Während sie zum Teil sogar schon ab November blühen können, so beschränkt sich die Hauptblütezeit auf Januar bis April. Sie sind damit eine wichtige erste Nahrungsquelle, vor allem für schon früh fliegende Wildbienen.

Mit ihren rosa bis pinken winterharten Blüten sticht sie unter einer dünnen Schicht Schnee oder auf dem ansonsten tristen Balkon hervor. Obwohl sie sonnige Standorte bevorzugt, kann sie auch im Halbschatten gedeihen. In den Wintermonaten sollten sie ausschließlich an frostfreien Tagen gewässert werden, in Trockenphasen jedoch regelmäßig, da sie keine Feuchtigkeit aus tieferen Bodenschichten ziehen können.

Die Schneeheide versorgt auch schon die frühsten Bienen und Co. mit Pollen und vor allem Nektar. © 123RF/fotohelin

Bienenfreundliche Pflanzen für halbschattige Balkone

Ist Dein Balkon so gelegen, dass die Sonne nur circa zwei bis vier Stunden am Tag die Chance hat, die Pflanzen zu bescheinen, handelt es sich eher um einen halbschattigen Standort. Auch für diesen finden sich jedoch Blumen, die blühen und Bienen anlocken. Dabei sollte man auch hier wieder versuchen, den fleißigen Schwärmern durchgehend nektar- und pollenreiche Blüten anzubieten.

Winterling

Eine frühe Alternative für solche weniger sonnigen Balkone ist zum Beispiel der Winterling. Platziert an einem halbschattigen bis sonnigen Standort blüht er schon im Februar und März leuchtend gelb und lässt den vielleicht noch tristen Balkon etwas erstrahlen. Vor allem mit seinen zuckerreichen Pollen sowie auch etwas Nektar versorgt er die frühen Bienchen mit ausreichend Energie für den Start in die Bestäubungszeit.

Für Bienen eine dankbare Nahrungsquelle ist der Winterling für Menschen jedoch giftig.

Blüht auch schon im Februar: Der Winterling versorgt Bienen schon im Frühjahr. © 123RF/esbenh

Duftveilchen

Auch das Duftveilchen gehört zu den ersten Nahrungsquellen der Bienen im Frühjahr. Die stark duftende Pflanze blüht nämlich von März bis April in halbschattigen, bei ausreichender Bewässerung aber auch an sonnigen Plätzen, und löst den Winterling somit ab. Die veilchenblauen, aber auch rosa sowie weißen Blüten bieten den Bienen Nektar und Pollen und lassen auf dem Balkon Frühling einkehren.

Das Tolle an den Duftveilchen ist zudem, dass sie winterhart und mehrjährig sind und somit auch im nächsten Jahr wieder Insekten anlocken. Dabei können nicht nur die summenden Gäste vom Duftveilchen naschen, auch für Menschen sind sie genießbar.

Sieht auf dem Balkon nicht nur schön aus: Bienen sowie auch Menschen können von ihnen naschen. © 123RF/spring75

Wald-Vergissmeinnicht

Von April bis Juni blühen die vielen kleinen Blüten der Wald-Vergissmeinnicht und verwandeln Balkonkästen in ein Blütenmeer oder füllen Lücken zwischen anderen Pflanzen mit kleinen zartblauen, aber auch rosa und weißen Blüten. Dabei sehen sie nicht nur schön aus, sondern locken Bienen an - sogar die eher anspruchsvollen Wildbienen.

Diese finden dort reichlich Nektar, jedoch wenig Pollen, weswegen sich die Blumen zwischen anderen, pollenreichen Blumen anbieten. Am besten geht es den Vergissmeinnicht an sonnigen bis halbschattigen Standorten und auch sonst sind sie bis auf regelmäßiges Gießen pflegeleicht und außerdem zweijährig.

Sehr geeignete bienenfreundliche Blumen für Balkonkästen sind auch die beliebten Vergissmeinnicht. © 123RF/lavr123rf

Männertreu

Für Farbe auf dem Balkon sorgt außerdem Männertreu, auch Lobelie genannt. Diese blühen nicht nur schön, sondern auch lange. Von März bis September strahlen ihre knallig violetten Blüten mit anderen Balkonblumen um die Wette. Nach einem Rückschnitt prunken sie im Oktober sogar noch einmal mit Folgeblüten. Mit ihnen kommt natürlich nicht nur Farbe auf den Balkon. Die Pflanze bringt auch Bienen und andere Insekten mit sich, denn die finden in den Lobelien eine langfristige Nahrungsquelle. Am besten gedeihen sie an halbschattigen bis sonnigen Standorten.

Ein halbes Jahr lang versorgt diese Pflanze Insekten mit Nektar. © Unsplash/Nikki Son

Bienenfreundliche Pflanzen für Balkone im Schatten

Die Auswahl von prächtig gedeihenden Pflanzen auf schattigen Balkonen ist etwas begrenzter. Glücklicherweise gibt es einige pflegeleichte Pflanzen, die sowohl in der Sonne als auch im Schatten gedeihen und es ermöglichen, Bienen von sonnenlosen Nordbalkonen mit Nektar und Pollen zu versorgen. Auch hier ist es möglich, bienenfreundliche Balkonblumen vom frühen Februar bis mindestens September blühen zu lassen.

Buschwindröschen

Den schattigen bis halbschattigen Balkon kann ein Kasten mit Buschwindröschen schmücken. Diese blühen von Februar bis April - können je nach Klima auch einen Monat später anfangen zu (ver-)blühen. Während Bienen ihre Pollen an die Brut weiter verfüttert, ist die Pflanze für Menschen giftig. Das Gute ist jedoch: Einmal eingepflanzt wächst und blüht sie mehrere Jahre.

Das Buschwindröschen kennt man vielleicht eher aus Wäldern. Es eignet sich jedoch auch für den heimischen Balkon. © dpa/Patrick Pleul

Zauberschnee

Eine weitere Blume, die eine wichtige und langwierige Nahrungsquelle für Insekten darstellt und die Balkonbepflanzung etwas abwechslungsreicher macht, ist Zauberschnee. Von Mai bis zum ersten Frost trägt sie Blüten. Dafür bevorzugt die wärmeliebende Pflanze Sonne, gedeiht aber ebenso gut im Schatten. Das macht sie sehr robust und eher pflegeleicht.

Zauberschnee wird auch Bienenschleierkraut genannt. Es ist eine kugelförmige Pflanze mit zahlreichen winzigen weißen Blüten aus zarten, schmalen Blättern, die an Schneeflocken erinnern.

Eine langfristige Nahrungsquelle für Bienen ist der Zauberschnee. © 123RF/akchamczuk

Wald-Glockenblume

Von hoher Bedeutung für Bienen sind auch Glockenblumen. Diese stellen nicht nur die einzige Nahrungsquelle für einige Wildbienenarten, beispielsweise die Glockenblumen-Scherenbiene oder die Kurzfransige Scherenbiene, sondern dienen auch als Unterschlupf - bei Regen sogar tagelang.

Die Wald-Glockenblume wächst gern an sonnigen bis halbschattigen Standorten, eignet sich jedoch auch für schattige Plätzchen. Blühen tut sie von Juni bis Juli, andere Glockenblumenarten auch länger. Die violetten, länglich glockenförmigen Blüten locken die Bienen an und bieten ihnen Pollen und Nektar.

Glockenblumen dienen nicht nur der Nahrungssuche, sondern auch als sicherer Platz zum Schlafen. © 123RF/israfoto

Knotiger Bergwald-Storchschnabel

Von Mai bis September versorgt der Knotige Bergwald-Storchschnabel Bienen mit Nektar. Dieser wächst sowohl in sonnigen als auch schattigen Ecken und eignet sich daher für jeden Balkon. Seine zartvioletten, schalenförmigen Blüten sind zudem nicht nur für Bienen einladend: Blüten und Blätter sind auch für Menschen essbar und eignen sich beispielsweise, um einen Salat zu garnieren.



Beliebte bienenfreundliche Balkonpflanzen sind auch Knotige Bergwald-Storchschnabel. © 123RF/peopleimages12