Kaum zu glauben, dass all diese Pflanzen für Balkonkästen im Winter überleben

Frost? Kein Problem! Diese Pflanzen für Balkonkästen im Winter halten durch: ✓ Immergrüne, ✓ Winterblüher, ✓ Gräser und ✓ mehr.

Von Nele Fischer

Mit dem fallenden Laub verschwindet auch die letzte Farbe vor dem Fenster? Sei schnell und sorge für einige Hingucker - mit den folgenden Pflanzen für Balkonkästen im Winter. Ähnliche Ratgeber findest Du auch unter: Balkon- und Terrassengestaltung.

Die Schneeheide ist eine klassische winterblühende Pflanze. Perfekt für den Balkonkasten im Winter. © 123rf/alenaogolikhina Nutze die Zeit vor dem Wintereinbruch, um Deinen Balkon zu bepflanzen. Die richtigen Pflanzen sorgen für etwas Farbe in der grauen Jahreszeit und dienen als Wohlfühlfaktor beim Blick nach draußen. Nicht nur Du selbst erfreust Dich an der Balkonbepflanzung. Die Pflanzen können überwinternden Insekten Lebensraum bieten und dadurch nebenbei als Nahrungsquelle für Vögel dienen. Aber auch für erste bestäubende Insekten im Spätwinter sind die winterblühenden Balkonpflanzen erste bedeutende Nahrung. Erfahre nun, welche Pflanzen für Balkonkästen im Winter geeignet sind.

Die besten Pflanzen für Balkonkästen im Winter

Für eine Winterbepflanzung des Balkons eignen sich winterharte und robuste Arten wie die folgenden. Achte bei der Wahl der geeigneten Exemplare neben der Ästhetik und den vor Ort herrschenden Temperaturen außerdem auf den Lichtbedarf und den jeweiligen Bedingungen auf dem Nord-, West-, Süd- oder Ostbalkon. Die genauen Angaben zu den folgenden Arten können zwischen spezifischen Sorten gegebenenfalls leicht variieren.

Immergrüne Pflanzen für den Balkon im Winter

Bei den folgenden Pflanzen handelt es sich um tolle Winterpflanzen für den Balkon, die auch in den eisigen Monaten ihr Laub behalten. Sie schmücken den Balkon und sorgen auch im tristen Grau für Farbe. Irischer Efeu (Hedera hibernica) Er breitet sich auch außerhalb des Blumenkastens aus und zieht sich beispielsweise am Geländer lang. Standort: halbschattig bis schattig

halbschattig bis schattig Blütezeit: September bis Oktober

September bis Oktober Winterhart bis: etwa minus 25 Grad Celsius Immergrüne Schleifenblume (Iberis sempervirens) Die buschige Staude füllt das ganze Jahr über den Blumenkasten aus und sorgt so für einen lebendigen Balkon. Standort: sonnig bis halbschattig

sonnig bis halbschattig Blütezeit: April bis Juni

April bis Juni Winterhart bis: etwa minus 23 Grad Celsius Garten-Silberglöckchen (Heuchera micrantha) Die wintergrüne Pflanze begeistert mit ihrem dekorativen Laub. Dieses ist nämlich grün bis dunkelrot oder purpur. Standort: sonnig bis halbschattig

sonnig bis halbschattig Blütezeit: Juni bis August

Juni bis August Winterhart bis: etwa minus 23 Grad Celsius

Tolle Pflanze für Balkonkästen im Winter: Das immergrüne Purpurglöckchen (auch Garten-Silberglöckchen): © 123RF/ca2hill

Scheinbeere (Gaultheria procumbens) Während man bis in den Sommer auf ihre Blüten warten muss, sorgen ihre ästhetischen roten Früchte schon von Herbst bis Frühjahr für Farbakzente. Standort: halbschattig bis schattig

halbschattig bis schattig Blütezeit: Juli bis August

Juli bis August Winterhart bis: etwa minus 30 Grad Celsius Polsterphlox (Phlox subulata) Er bildet ein dichtes Polster und sorgt im Frühjahr für ein insektenfreundliches Blütenmeer. Standort: sonnig bis halbschattig

sonnig bis halbschattig Blütezeit: April bis Juni

April bis Juni Winterhart bis: etwa minus 25 Grad Celsius Besenheide (Calluna vulgaris) Auch dieser Zwergstrauch hat als Nahrungsquelle für Bienen, Raupen und Vögel einen hohen ökologischen Wert. Standort: sonnig bis halbschattig

sonnig bis halbschattig Blütezeit: August bis Oktober

August bis Oktober Winterhart bis: etwa minus 20 Grad

Für Farbakzente im Winter sorgt auch die Scheinbeere. © 123RF/tjoellewar

Winterblühende Balkonpflanzen

Diese Arten sorgen sogar speziell im Winter mit ihren Blüten für Farbakzente. Winterheide (Erica carnea) Diese klassische winterharte Pflanze schmückt den Balkon mit weißen, rosa bis purpurnen Blüten. Standort: sonnig bis halbschattig

sonnig bis halbschattig Blütezeit: Dezember bis April

Dezember bis April Winterhart bis: etwa minus 30 Grad

Winterveilchen (Viola cornuta "Ice Babies") Ihre farbenfrohen Blüten pausieren nur in sehr langen Frostperioden. Standort: sonnig bis halbschattig

sonnig bis halbschattig Blütezeit: Oktober bis Mai

Oktober bis Mai Winterhart bis: etwa minus 15 Grad Celsius Christrose (Helleborus niger) In einem tiefen Blumenkasten sorgen die Christrose, aber auch die Schneerose (Helleborus orientalis) im Winter für festliche Blüten. Standort: halbschattig bis schattig

halbschattig bis schattig Blütezeit: Dezember bis März

Dezember bis März Winterhart bis: etwa minus 20 Grad

Neben der Christrose sind viele Sorten der Winterveilchen klassische winterblühende Balkonpflanzen. © 123RF/tuktukpranee

Winterharte Ziergräser für den Balkon

Für etwas Höhe und Bewegung neben den Blüten im Balkonkasten sorgen Ziergräser. Segge (Carex morrowii) Segge lässt sich im Balkonkasten hervorragend mit anderen Pflanzen kombinieren. Standort: halbschattig bis schattig

halbschattig bis schattig Blütezeit: März bis Mai

März bis Mai Winterhart bis: etwa minus 20 Grad Celsius Blauschwingel (Festuca glauca) Diese Pflanze ist mit ihren blaugrünen Halmen auch ohne Blüten ein echter Blickfänger. Standort: sonnig

sonnig Blütezeit: Mai bis Juli

Mai bis Juli Winterhart bis: etwa minus 15 Grad Celsius Engelshaar (Stipa tenuissima) An einem windgeschützten Platz sorgt diese Pflanze für Struktur. Standort: sonnig

sonnig Blütezeit: Juni bis Juli

Juni bis Juli Winterhart bis: etwa minus zehn Grad Celsius

Auch Blauschwingel gehört zu den Winterpflanzen für den Balkon. © 123RF/spring75

Blattschmuck- und Laubzierpflanzen

Diese Pflanzen sind im Winter auch ohne Blüten besonders dekorativ. Hauswurz (Sempervivum) Dekorativ und pflegeleicht sind die sukkulenten Rosetten des Hauswurz. Standort: sonnig

sonnig Blütezeit: Mai bis August

Mai bis August Winterhart bis: etwa minus 25 Grad Celsius Zierkohl (Brassica oleracea var. acephala) Anstelle der Blüten begeistert dank der fallenden Temperaturen die intensive Färbung des Zierkohls. Standort: sonnig bis halbschattig

sonnig bis halbschattig Blütezeit: Mai bis Juni

Mai bis Juni Winterhart bis: etwa minus zehn Grad Celsius

Zierkohl eignet sich als echter Hingucker auf dem Winterbalkon. © 123RF/qklatan

Tipps für die Gestaltung und Pflege von Balkonkästen im Winter

Achte für optisch besonders ansprechende Balkonkästen auf Farbkontraste und Höhenunterschiede. Gute Kombinationen bestehen beispielsweise aus immergrünen Strukturpflanzen, Winterblühern sowie Arten mit dekorativen Blättern. Vernachlässige auch im Winter die Pflege nicht, um den Anblick lange genießen zu können. Da Pflanzen im Blumenkasten weniger Frost vertragen als im Beet, müssen sie gegebenenfalls mit einem Winterschutz versehen werden. Sorge für einen Windschutz, umwickle den Kasten beispielsweise mit Jute oder Vlies oder sorge eventuell für eine schützende Mulchschicht. Da man Pflanzen gelegentlich auch im Winter gießen muss, erkundige Dich und sorge für die richtige Bewässerung. Gedüngt wird in der kalten Jahreszeit wenig bis gar nicht. Gerade mal bei besonders milden, anhaltenden Temperaturen oder zum Ende des Winters kann leicht gedüngt werden.

Im Balkonkasten kann man mehrere winterharte Pflanzen kombinieren. © 123rf/franz12