Christrose erfroren: Was tun gegen Frostschäden?

Nach einer ganzen Weile in frostigen Temperaturen scheint die eigentlich winterharte Christrose erfroren. Was tun, wenn sie schlapp die Blüten hängen lässt?

Können Christrosen erfrieren? Und was sollte man tun, wenn sie erfroren sind? Das erfährst Du nun.

Warum sehen sie dann aber manchmal so schlapp aus und lassen ihre Blütenköpfe hängen? Die Sorge, dass die Christrose erfroren sei, liegt bei diesem Anblick nahe.

Um Frostschäden durch das Platzen der Pflanze aufgrund von gefrierendem Wasser in ihren Zellen zu verhindern, wird den Leitungsbahnen sämtliches Wasser entzogen.

So verhindert man, dass der Wurzelballen nicht gefriert.

Ein Gartenvlies schützt daher vor starkem Frost. Da Erde in Kübeln schneller gefriert, kann man die Topfpflanze mit einem Jutesack oder Luftpolsterfolie schützen. Steht der Topf auf Holz- oder Styroporplatte, kann man ihn auch vor starkem Bodenfrost schützen.

Christrosen benötigen in der Regel keinen Winterschutz. Topfpflanzen und bisher im Gewächshaus gezogene Christrosen sind anfangs allerdings noch empfindlich und schutzbedürftig.

Dann fließt das Wasser zurück in die Leitungsbahn, sodass sich die Pflanze wieder aufrichtet.

Stattdessen sollte man sie in Ruhe lassen, denn sie regeneriert sich von alleine, sobald erste Sonnenstrahlen und höhere Temperaturen einsetzen.

Sieht die Christrose also etwas kränklich aus, sollte man sie trotzdem nicht gleich panisch gießen.

Fazit

Schlapp und mit hängenden Köpfen wirken Christrosen erfroren. Was tun? Da es sich bei dem Verhalten um eine Schutzreaktion der Pflanze handelt, greift man am besten gar nicht ein und lässt sie in Ruhe.

Steigen die Temperaturen wieder dauerhaft, erholt sich die Schneerose in der Regel von selbst.