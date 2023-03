Wie fleischfressende Pflanzen Fleisch fressen

Wenn ein Beutetier an die Tentakel kommt, bleibt es kleben. Die benachbarten Tentakel beugen sich über die Beute, um sie festzuhalten. (Symbolbild) © Jose Hidalgo Richards/123RF

In unseren Breiten wachsen beispielsweise verschiedene Arten des Sonnentaus in Mooren. Diese Karnivore lockt Insekten mit einem Sekret an, dass sie an eng nebeneinanderstehenden Tentakeln auf den Blättern absondert. Diese Tröpfchen schillern auffällig im Sonnenlicht.

Wenn ein Beutetier an die Tentakel kommt, bleibt es kleben. Die benachbarten Tentakel beugen sich über die Beute, um sie festzuhalten. Mit Hilfe eines Verdauungsenzyms wird die Beute zersetzt und die begehrten Nährstoffe werden herausgelöst.

"Der Sonnentau zählt zu den winterharten fleischfressenden Pflanzen", erläutert Winkler und rät dazu, diese Arten tatsächlich im Freien zu halten. "Wer keine Möglichkeit hat, im Garten ein passendes Moorbeet anzulegen, kann auch einen Moorkübel für den Balkon gestalten", erklärt der Gärtner aus Leipzig.

Karnivoren mögen Licht und Feuchtigkeit

Robuste Arten der Karnivoren können auf der Fensterbank kultiviert werden. "Das sind Arten, die mit relativ trockener Luft und dauerhafter Wärme zurechtkommen", erläutert Gronemeyer und nennt als Beispiele Fettkräuter, die aus den mexikanischen Arten gezüchtet wurden, Hybriden von Kannenpflanzen und einige subtropische Sonnentaue. "Die Pflanzen brauchen viel Licht, und je nach Art ein dauerhaft feuchtes bis staunasses Substrat."

Dabei weist Winkler darauf hin, dass gerade die heimischen Karnivoren auch einem jahreszeitlichen Rhythmus unterliegen. "Im Winter muss der Boden dann nicht ganz so nass, sondern sollte maximal klamm sein."

Typische Arten mit einer Winterruhe sind nach Angabe von Gronemeyer neben der Venusfliegenfalle die Schlauchpflanzen. Er weist auch darauf hin, dass Wassermangel und eine zu trockene Luft beispielsweise beim Sonnentau daran zu erkennen sind, dass sich keine Klebetröpfchen ausbilden.