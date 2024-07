Vom kleinen Lavendel zum Blütenmeer - 3 Methoden zum Vermehren

Lavendel vermehren: Wasserglas oder in Erde - aus einer Pflanze wird ganz einfach eine größere Blütenpracht. © 123rf/serhiibobyk

Lavendel (Lavandula) gehört zu den beliebtesten Pflanzen im Kräutergarten. Angenehm duftend und mit dichten violetten Blüten bereichert sie jeden Garten. Nicht nur Gartenbesitzer erfreuen sich an ihnen, denn sie sind außerdem sehr bienenfreundlich.

Und nicht nur das. Die pflegeleichte Pflanze wird auch als Heilpflanze verwendet. So soll sie unter anderem krampflösend und entzündungshemmend wirken.

Für ihren beruhigenden Duft sowie zur Bekämpfung von Ungeziefer kann man Lavendelsäckchen selber machen.

Von dem Halbstrauch kann man gar nicht genug haben? Mit einigen Methoden kann man ganz einfach Lavendel vermehren.

Wie klappt das am besten - in Wasser oder besser in Erde? Erfahre es nun.