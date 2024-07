Eigenes Grundstück oder Schrebergarten: Darf man im Gartenhaus schlafen?

Das Gartenhaus oder die Laube in einem gepachteten Schrebergarten ist in der Regel so ausgestattet, dass man dort nicht langfristig leben kann. Das dauerhafte Wohnen in - wie auch das Vermieten - der Gartenlaube ist nämlich verboten.

Eine gelegentliche Übernachtung ist den Pächterinnen und Pächtern jedoch gestattet.

So ist es erlaubt, das Häuschen für ein Wochenende oder oft sogar einen mehrwöchigen Urlaub zu verwenden.

Wer einen solchen Urlaub im Garten verbringen möchte, muss bei Gelegenheit jedoch nachweisen können, dass es wirklich nicht mehr als das ist.