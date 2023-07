So funktioniert Fassadenbegrünung: Die besten Pflanzen für die Hauswand

Wenn man sich eine Fassadenbegrünung wünscht oder sogar schon mitten in der Planung steckt, gibt's hier die passende Inspiration.

Sie verwandelt eine langweilige Hauswand in eine lebendige Fläche, und zwar ohne den ganz großen Aufwand. Denn eine derartige Begrünung der Fassade ist relativ pflegeleicht, einfach zu kultivieren und kostengünstig.

Romantisch, idyllisch und umweltfreundlich: Eine Fassadenbegrünung bringt so einige Vorteile mit sich.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten eine Fassade langfristig zu begrünen. Der größte Unterschied liegt wohl in den Kosten und dem Aufwand.

Ein Nachteil an dieser Variante ist, dass die Pflanze eventuell Druckstellen hinterlässt und man nach dem Entfernen der Fassadenbegrünung nicht alle Pflanzenteile entfernen kann, ohne die Wand zu beschädigen.

Der Vorteil an ihnen ist, dass man keine komplizierten Gerüste anbringen muss. Allerdings wachsen Selbstklimmer wild an der Fassade nach oben, weshalb man sie regelmäßig zurechtschneiden muss.

Bei dieser Art der Fassadenbegrünung benötigen die ausgewählten Pflanzen keine Kletterhilfe. Sie ranken direkt an der Hauswand nach oben.

Der Vorteil bei Gerüstkletterpflanzen ist, dass man einfacher bestimmen kann, in welche Richtung sie wachsen. Zudem bleibt die Fassade unversehrt, weil die Pflanzen nicht direkt daran wachsen.

Im Gegensatz zu Selbstklimmern brauchen die Gerüstkletterpflanzen - wie ihr Name schon erahnen lässt - ein Gerüst, um an der Wand hochzuklettern. Häufig werden hier Schlingpflanzen gepflanzt und keine klassischen Kletterpflanzen.

Eine indirekte Fassadenbegrünung bedeckt in der Regel nicht die ganze Wand. Häufig wird hierzu Spalierobst verwendet oder auch Hängepflanzen, welche aus Pflanzenlaternen an der Wand herunterhängen.

Besonders wilde Kletterpflanzen sind in der Pflege aufwendiger, denn sie müssen regelmäßig zurückgeschnitten werden.

Installationssysteme sind in der Regel teurer und am aufwendigsten, aber liefern ein sehr modernes Ergebnis. Andere Methoden sind im Vergleich pflegeleichter.

In der Regel fallen Kosten zwischen 15 und 40 Euro pro Quadratmeter an.

Allerdings müssen Eigentümer bei Selbstklimmern mit mehr Pflege rechnen und sollten dieses gegebenenfalls in ihre Planung mit einberechnen.

Insgesamt ist die wandgebundene Fassadenbegrünung daher aufwendiger in der Pflege und kostspieliger.

Außerdem müssen die Pflanzen regelmäßig geschnitten werden. Dazu kommt, dass je nach Art einige Pflanzen nicht winterhart sind und in den kalten Monaten geschützt werden müssen.

Die Fassadenbegrünung hat neben ihren optischen Vorteilen weitere praktische Pluspunkte.

Klima-Regulation

Sie wirkt im Sommer, wie im Winter, Klima-regulierend. In den warmen Monaten kann eine Fassadenbegrünung die kühle Luft am Entweichen hindern und die Wände vor direkten Sonnenlicht und der Hitze schützen. In der kalten Jahreszeit isoliert eine Begrünung die Wände zusätzlich.



Lärm- und Fassadenschutz

Dieser Isoliereffekt hat einen weiteren Vorteil, denn die Begrünung dient auch als Lärm- und Fassadenschutz. Besonders in belebten Innenstädten schützt die Begrünung vor ungewollten Graffitis.

Umweltfreundlichkeit

Gleichzeitig ist die Fassadenbegrünung sehr umweltfreundlich. Je nach Pflanzenart bietet sie Nahrung und Schutz für Insekten.