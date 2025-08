Vergiftungsgefahr? Kann man Rhabarber noch im August ernten?

Kritisch sollte man jedoch die enthaltene Oxalsäure betrachten. Aufgrund dieser sollte man das Stangengemüse nicht roh essen. Auch von einer Ernte nach dem Johannistag am 24. Juni wird in der Regel abgeraten.

Es überzeugt nicht nur im Geschmack, sondern enthält auch reichlich Vitamin C, Kalium, Phosphor sowie Ballaststoffe und ist kalorienarm.

Dieser war ein wichtiger Marker im Bauernkalender. Phänologisch handelte es sich um den Wechsel von Früh- zu Hochsommer, mit dem die Wachstumsruhe einiger Pflanzen wie dem Spargel beginnt. Eine andere Regel besagt, dass Rhabarber nur in den Monaten, die kein "r" im Namen haben, geerntet werden sollte.

Nach einer alten Bauernregel wird Rhabarber traditionell bis zum Johannistag am 24. Juni geerntet.

Das Gemüse enthält Oxalsäure, die in hoher Konzentration giftig ist und deren Gehalt mit der Zeit ansteigt. Sie ist nicht ganz bekömmlich und kann für empfindliche Personen gesundheitsschädlich werden. Dazu zählen beispielsweise Kinder oder Menschen mit bestimmten Erkrankungen wie Rheuma sowie Nieren- oder Gallenproblemen.

Nach dem Johannistag steckt die Rhabarberpflanze langsam wieder Energie in ihre Wurzelknolle. Weitere Ernten würden Kraft kosten und sie schwächen.

Der Verzehr von spät geerntetem Rhabarber ist also nicht ratsam. Vor allem Blätter, grüne Stängelabschnitte am Blattansatz und generell grünfleischige Sorten enthalten einen höheren Anteil an Oxalsäure.

Junge, dünne Triebe ernten und garen

Wer noch Rhabarber aus dem August oder September essen möchte, sollte dabei die jungen, dünnen Triebe ernten. Diese sind weniger verholzt. Zum Verzehr müssen im August geerntete Stängel zunächst gegart werden. Dadurch wird die Oxalsäure reduziert und der Rhabarber verträglicher.

Noch weiter neutralisieren kann man die Konzentration, indem man Rhabarber mit Milchprodukten verarbeitet und verzehrt. Dabei bindet sich Oxalsäure mit Calcium im Milchprodukt. So kann man Rhabarber spät ernten und essen.

Eine beliebte Rhabarbersorte, die man auch noch im Spätsommer und Herbst ernten und verzehren kann, ist Livingstone.