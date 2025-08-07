Problempflanze oder Bienenweide: Ist die Goldrute verboten?

Da invasive Pflanzen dem Ökosystem schaden, könnte z. B. die Goldrute verboten sein. ➤ Infos zu ✓ Regelungen, ✓ Bekämpfung und ✓ Alternativen.

Von Nele Fischer

Sie ist robust und pflegeleicht. Ihre Blüten leuchten und locken Insekten. Aber stimmt es wirklich, dass die Goldrute verboten ist? Mehr zu besonderen Gartenpflanzen gibt's unter: Gartengestaltung.

Was ist die Goldrute überhaupt?

Ist die Goldrute in Deutschland verboten? © 123rf/sdm1984 Goldruten (Solidago), auch als Goldraute bekannt, sind robuste krautige Stauden mit markanten, leuchtend gelben Blütenrispen. Von fast 100 Arten ist nur die Gewöhnliche Goldrute (Solidago virgaurea) in Mitteleuropa heimisch. Verbreitet sind hier jedoch auch Arten wie die Kanadische Goldrute (Solidago canadensis) sowie die Riesen-Goldrute, auch Späte Goldrute (Solidago gigantea) genannt. Sie sind anspruchslos und wachsen in sandig-lehmigen und sogar in trockenen, nährstoffarmen und unfruchtbaren Böden - häufig an Bahndämmen, Flussufern und auf Brachflächen. Ratgeber Gartengestaltung Vergiftungsgefahr? Kann man Rhabarber noch im August ernten? Schon seit Jahrhunderten wird Goldrute als Heilpflanze bei Wunden, Haut-, Darm- und Nierenerkrankungen sowie bei Rheuma und Gicht genutzt. Sie wirkt nämlich entzündungshemmend und krampflösend. Außerdem gilt sie als insektenfreundlich, da ihre Blüten je nach Art noch bis in den Spätsommer Pollen und Nektar für Bienen, Schwebfliegen und Schmetterlinge bieten. Dennoch ist sie in Verruf. Warum sie problematisch ist und ob Goldruten verboten sind, erfährst Du im Folgenden von TAG24.

Wie kann man die Goldrutenarten unterscheiden?

Da verschiedene Arten der Gattung ökologisch betrachtet nicht gleich wertvoll sind, muss man die jeweilige Art einer Goldrute erkennen und unterscheiden können. Echte Goldrute erkennen Wuchsform: aufrecht, nicht wuchernd

aufrecht, nicht wuchernd Blüten: strahlenförmig, einzeln stehend, größere Blätter

strahlenförmig, einzeln stehend, größere Blätter Stängel: oft leicht behaart

oft leicht behaart Höhe: 20 bis 80 Zentimeter, selten bis zu einem Meter

20 bis 80 Zentimeter, selten bis zu einem Meter Blütezeit: etwa Juli bis Oktober

Die Echte Goldrute erkennt man unter anderem an ihrem aufrechten Wuchs. © 123RF/andr52

Kanadische Goldrute erkennen Wuchsform: überhängend, krautig, verzweigt, wuchernd

überhängend, krautig, verzweigt, wuchernd Blüten: pyramidenförmige Rispen, körbchenförmige Blütenköpfchen

pyramidenförmige Rispen, körbchenförmige Blütenköpfchen Stängel: behaart

behaart Höhe: bis zu zwei Meter

bis zu zwei Meter Blütezeit: etwa August bis Oktober Riesen-Goldrute erkennen Wuchsform: überhängend, krautig, verzweigt, wuchernd

überhängend, krautig, verzweigt, wuchernd Blüten: pyramidenförmige Rispen, körbchenförmige Blütenköpfchen

pyramidenförmige Rispen, körbchenförmige Blütenköpfchen Stängel: unbehaart, glatt oder leicht bereift

unbehaart, glatt oder leicht bereift Höhe: bis zu zwei Meter, selten auch bis 2,50 Meter

bis zu zwei Meter, selten auch bis 2,50 Meter Blütezeit: etwa Juli bis Oktober

Die Kanadische und die Riese-Goldrute hängen eher über und lassen sich am Stängel unterscheiden. © 123rf/sdm1984

Warum sind Goldruten problematisch?

Abgesehen von der heimischen Gewöhnlichen Goldrute handelt es sich bei den anderen Arten um invasive Neophyten. Schnelle Ausbreitung Sie sind widerstands- und anpassungsfähig und verbreiten sich schnell über Rhizome und über Samen. Konkurrenz für heimische Pflanzen Außerhalb ihres ursprünglichen Verbreitungsgebiets siedeln sich Goldrutenarten dicht an und stellen Konkurrenz für heimische Pflanzen dar. Sie nehmen ihnen Platz, Licht, Wasser und Nährstoffe. Heimische Tiere verlieren Nahrung und Lebensraum Durch das Verdrängen heimischer Arten reduzieren invasive Goldrutenarten die Vielfalt, sodass Insekten und andere Tiere, die von heimischen Pflanzenarten abhängig sind, an Nahrung und Lebensraum verlieren. Das resultierende ökologische Ungleichgewicht wirkt sich negativ auf das ganz Ökosystem aus. Als invasive Pflanzenarten sind viele Goldrutenarten daher ökologisch schädlich!

Goldrute verdrängt heimische Pflanzen wie die Wiesen-Flockenblume oder die Gemeine Schafgarbe. © 123RF/artsandra

Ist die Goldrute verboten?

Keine der Goldrutenarten steht auf der Unionsliste, die den Handel sowie das Pflanzen der Goldrute nach EU-Verordnung verbietet. Obwohl das Bundesamt für Naturschutz angibt, dass es sich bei der Kanadischen Goldrute und der Riesen-Goldrute um invasive Arten handelt, sind die Pflanzen im privaten Garten noch nicht verboten. Allerdings gibt es den Appell, invasive Goldrute nicht im Garten zu kultivieren oder neu anzupflanzen und eine Ausbreitung zu verhindern. Ein gezieltes Verbreiten oder Ausbringen in die freie Natur ist nicht erlaubt.

Übrigens: Während Goldrute in Österreich und Deutschland unerwünscht, aber nicht verboten ist, gelten in der Schweiz seit 2013 andere Regelungen. Dort darf sie laut Freisetzungsverordnung weder gehandelt noch gepflanzt werden.

Goldrute im Garten: Bekämpfen?

Da sie noch nicht verboten sind, muss man die Kanadische Goldrute oder die Riesen-Goldrute im Garten nicht bekämpfen. Vom Bundesamt für Naturschutz wird jedoch empfohlen, den Neophyten aus dem Garten zu beseitigen oder zumindest die Ausbreitung einzudämmen. Ausbreitung verhindern Hilfreich ist es, die Blütenstände abzuschneiden, bevor Samen reif sind, und die Wurzelausläufer durch Rückschnitte oder Wurzelsperren aufzuhalten. Goldrute bekämpfen Will man Goldrute im Garten bekämpfen, sollte man sie komplett mit Wurzel ausgraben. Um ein erneutes Austreiben zu verhindern, darf man die Pflanzenteile jedoch nicht über den Kompost entsorgen. Alternativ kann man die Pflanze regelmäßig im Jahr niedermähen, was jedoch (zeit-)aufwendiger ist. Man kann Goldrute auch mit lichtundurchlässiger Folie abdecken und über die nächsten zwei Jahre verkommen lassen. Heimische Alternativen zur Goldrute Heimische, insektenfreundliche Alternativen für die invasive Kanadische oder Riesen-Goldrute sind neben der heimischen Art übrigens auch Echtes Johanniskraut, Rainfarn oder Färberkamille.

Eine heimische Alternative zur Kanadischen Goldrute ist Rainfarn. © 123RF/gabriela0168