Sind Steingärten wirklich verboten? Das spricht gegen die Schottergärten des Grauens

Was Stein- und Schottergärten genau sind, warum sie so verrufen und berüchtigt sind, und ob solche Beete aus Steinen tatsächlich verboten sind, erfährst Du hier.

Problem #1: Die notwendige Folie unter den Steinen, die Unkraut und sämtliches Bodenleben verhindert und zerstört, kann sich zudem zersetzen und als Mikroplastik in der Erde und in Gewässern enden.

Aufgrund all dieser Auswirkungen herrscht daher vielerorts bereits ein Schottergarten-Verbot. Wo kein explizites Verbot herrscht, ist das Anlegen von Schottergärten bundesweit aufgrund von Bauordnungen dennoch rechtswidrig.

Bauordnungen verweisen auf ein Begrünungsgebot und sagen aus, dass nicht bebaute Flächen auf Grundstücken - abgesehen von befestigten Plätzen für Fahrräder, Mülltonen und Autos - begrünt oder bepflanzt werden müssen. Ausreichend ist dafür schon das Anlegen eines Rasens. Andere drücken aus, dass die unbebaute Fläche wasseraufnahmefähig sein muss, was Schottergärten spätestens durch Vlies oder Folie nicht mehr sind.

Klare Verbote für das Anlegen von Schottergärten gibt es bereits in einigen Bundesländern wie Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Hamburg, einigen Städten in Nordrhein-Westfalen (wie Paderborn, Herford, Dortmund und Xanten) sowie einigen in Rheinland-Pfalz (Mainz, Speyer, Bad Neuenahr-Ahrweiler und Neustadt an der Weinstraße).

In Bayern dürfen Kommunen seit Februar 2021 Schottergärten explizit verbieten. Davon Gebrauch machen beispielsweise Erlangen und Würzburg. Ähnlich sieht es in Niedersachsen aus. Andere Bundesländer lassen ebenfalls die Gemeinden entscheiden, verweisen auf die Rechtswidrigkeit laut der Bauordnung oder sind noch in Diskussionen, um mit einem Verbot nachzuziehen. So gilt in Bremen ab 2027 ein Schottergarten-Verbot, sodass bereits angelegte bis Ende 2026 begrünt werden müssen.

Während noch nicht überall in Deutschland ein klares Verbot für Schottergärten ausgesprochen wurde, so sind sie dennoch bundesweit rechtswidrig.