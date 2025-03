Ist Efeu im Garten gut oder schlecht?

Ähnliche Artikel findest Du auch in den Ratgeberbereichen zu Tier - und Pflanzenschutz im Garten .

Gleichzeitig enthält Efeu Stoffe, die aufgrund ihrer krampf- und schleimlösenden Wirkung in der Medizin verwendet werden.

Efeu ist in allen Teilen giftig. Bei Hautkontakt können Efeublätter und der Pflanzensaft zu allergischen Reaktionen führen.

Wenn er sich so unkontrolliert im ganzen Garten und an Bäumen ausbreitet, befürchten einige Gartenbesitzer, dass Efeu am Baum schädlich ist.

Seine Haftwurzeln sind für den Baum komplett ungefährlich. Einzig besonders jungen Bäumchen sollte man einen Vorsprung im Wachstum ermöglichen, bevor Efeu gepflanzt wird.

Zudem handelt es sich um keinen Schmarotzer. Entgegen häufiger Annahmen entzieht er dem Baum nämlich nicht parasitär Wasser und Nährstoffe.

Aber: Krankheiten und Schäden sind unter dichtem Efeu kaum zu erkennen und werden daher spät bemerkt und behandelt.