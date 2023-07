Miniteich anlegen: In nur 5 Schritten baut man eine Wohlfühloase

Du träumst von einem idyllischen Balkon- oder Terrassenteich? In diesem Beitrag erfährst Du in wenigen Schritten, wie Du einen Miniteich anlegen kannst und erhältst Hinweise zu geeigneten Pflanzen. Mit wenig Aufwand erfüllst Du Dir den Traum einer kleinen Wohlfühloase.

In diesem Beitrag erfährst Du, wie Du einen Miniteich anlegen kannst, welche Pflanzen sich für den Balkon- oder Terrassenteich eignen und worauf Du generell achten solltest.

Diese kleine Oase finden nicht nur Menschen anziehend, auch Fröschen und Wasserkäfern bietet der Miniteich einen Lebensraum. An heißen Tagen dient ein Miniteich zahlreichen Vögeln und Insekten als zuverlässige Wasserquelle.

Miniteich anlegen in fünf Schritten:

Hast Du keinen Wasserpflanzen-Korb zur Hand, kannst Du mit einem Akkuschrauber einige Löcher in den Plastiktopf der Pflanze bohren. Dadurch kann das Wasser zu den Pflanzen-Wurzeln gelangen, was die Nährstoffaufnahme verbessert.

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Ob für den Balkon, Garten oder die Terrasse, ein Miniteich sieht idyllisch aus und zieht Aufmerksamkeit auf sich. Wenn Du einen Miniteich anlegen möchtest, mache Dir zuerst Gedanken über die Größe des Gefäßes und den finalen Standort.

Damit Du lange Freude an den Wasserpflanzen haben wirst, sollte der Miniteich diese Bedingungen erfüllen:

Lichtverhältnisse:

Der Terrassenteich sollte nicht in der prallen Sonne stehen, da sich sonst das Wasser zu stark erhitzt oder es verdunstet und es können sich Algen bilden. Er sollte immer:

halbschattig und



windgeschützt stehen.



Untergrund:

Generell eignet sich ein fester und gerader Untergrund für den Miniteich, da er doch einiges an Gewicht hat.

Hast Du einen perfekten Platz für den Miniteich ausgewählt, gibt es noch diese Möglichkeit: Du könntest ihn zum Beispiel ein wenig in den Untergrund einlassen und in ein Kiesbett stellen. Das Kiesbett eignet sich sehr gut als Drainage, da der Miniteich dem Regen ausgesetzt sein wird. Überlaufendes Wasser kann über den Kies in den Untergrund versickern.

Wenn Du einen passenden Standort für den Miniteich gefunden hast, lege ihn auch direkt an Ort und Stelle an. Aufgrund seines Gewichts wirst Du den Miniteich später nicht mehr umhertragen können.