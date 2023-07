Algen im Teich: So siehst Du wieder klar

Algen im Teich trüben die Sicht in Deinem Gartenteich? Mit den sieben Tipps im Anschluss kannst Du Algen vorbeugen und bekämpfen. Außerdem findest Du im Anschluss drei Hausmittel, mit denen Du den Gartenteich von Algen befreien kannst.

Was gegen Algen im Teich hilft und wie man dem Umkippen des Wassers am besten vorbeugt, das findest Du hier!

Das erkennt man daran, dass die Wasserpflanzen zum Teil absterben und auf den Grund sinken. Auch für Fische können Algen gefährlich werden. In einem Teich voller Algen können diese nicht mehr genug Sauerstoff aufnehmen und sterben.

Algen sind per se nichts Schlechtes. Ganz im Gegenteil, eine bestimmte Menge von Algen im Miniteich spricht für ein intaktes Ökosystem-Teich.

Die richtige Pflege von Teichen beugt häufig schon unerwünschten Algen vor. Aber auch in akuten Situation sind die folgenden sieben Tipps echte Helfer, die schnell und effektiv gegen Algen wirken.

1. Nährstoffzehrende Wasserpflanzen kultivieren:

Die Wirkung von stark nährstoffzehrenden Pflanzen ist sehr gut, um Algen im Teich vorzubeugen. Pflanzen welche dem Wasser viele Nährstoffe entziehen, stehen in der Konkurrenz mit den Algen. Werden sie erfolgreich im Teich kultiviert, kommt es in der Regel weniger schnell zu einem Risiko durch Algen.



2. Nährstoffverwertende Kleintiere ansiedeln:

Ähnlich wie bei nährstoffzehrenden Wasserpflanzen kann man mit den richtigen Teichbewohnern Algen vorbeugen. Mehr zu den Algenfressern findest Du im Anschluss.

3. Wasser in Bewegung bringen durch eine Pumpe:

Das ist besonders wichtig, denn in bewegten Gewässern entstehen Algen oft nicht so schnell wie in stehenden.

4. Beschatten und direkte Sonneneinstrahlung vermieden:

Die Sonne kann Algen explodieren lassen, daher ist es wichtig, besonders an sehr warmen und sonnigen Tagen kleine Teiche so gut es geht zu beschatten.

5. Den pH-Wert regelmäßig prüfen:

Der pH-Wert ist ein Indiz dafür, ob mit Deinem Teich alles in Ordnung ist. Ist der Wert zu basisch oder zu sauer, dann sollte dieser so schnell wie möglich ausgeglichen werden.

6. Den Teich regelmäßig reinigen:

Pflanzen, aber besonders kleine Teichbewohner machen Dreck. Fischfutter setzt sich am Boden ab, genauso wie Kot und andere Hinterlassenschaften. Im Herbst kommt der Laubfall dazu, die Blätter sollten regelmäßig aus dem Wasser entfernt werden. Helfen kann es helfen, in dieser Jahreszeit ein Netz über die Wasseroberfläche zu spannen.

7. Richtige Materialien verwenden:

Beim Anlegen eines Miniteichs empfiehlt es sich, keine herkömmliche Blumenerde zu nutzen, sondern spezielles Teichsubstrat.