Steingarten anlegen: Tipps und worauf man achten muss

Sich um seinen Garten zu kümmern und ihn langfristig präsentabel zu halten, bedarf einiges an Zeit und Pflege. Alternativ kann man auch einen Steingarten anlegen.

Was diese Kies- oder Steingärten genau sind, welche Pflanzen und Steine sich dafür eignen und wie man einen Steingarten anlegen kann, erfährst Du hier.

Eidechsen und Insekten bietet er somit auch in den immer häufiger werdenden Hitze- und Trockenperioden Unterschlupf und Nahrung.

Ein Steingarten, manchmal auch Kiesgarten, ist vor allem alpinen Gegenden nachempfunden. Anders als der Name vielleicht suggeriert, besteht dieser nicht ausschließlich aus Steinen, sondern simuliert Felshänge und Magerwiesen mit Gebirgsflora. Die jeweiligen Pflanzen sind angepasst an trockene, nährstoffarme Böden und kalkhaltiges Gestein, und im Garten eine anspruchslose Gestaltungsmöglichkeit.

Der beste Zeitpunkt, um einen Steingarten anzulegen und zu bepflanzen, ist im Frühling. Optimal ist der Zeitraum von März bis Mai, da die Pflanzen so die Möglichkeit haben, anzuwachsen, bevor Hitze das Anwurzeln und die Versorgung erschwert.

Die geeigneten Pflanzen bevorzugen es in der Regel sonnig bis halbschattig, weshalb der Standort diesbezüglich ausgesucht werden sollte.

Ideal wäre außerdem ein Standort mit einem leichten natürlichen Gefälle, etwa in Hanglage, um einen alpinen Gebirgscharakter zu simulieren und ein Alpinum anzulegen. Diese Lage erlaubt überschüssigem Wasser zudem, abzulaufen und Staunässe entgegenzuwirken. Wer keinen Hang in seinem Garten hat, kann einen Hügel aufschütten, aber auch ein ebenerdiges Beet, oder ein Steingarten als Trockenmauer oder in einer Gabione sind möglich.

Am besten wird der Steingarten zum Süden oder Südwesten ausgerichtet, da die Pflanzen dort am meisten Sonne abbekommen.



Wer die Sommermonate für gewöhnlich ohnehin in größter Trockenheit verbringt und sich daher Sorgen vor einem Austrocknen macht, kann den Garten und die Pflanzen auch eher nach Südosten ausrichten.

Außerdem wichtig neben dem eigentlichen Standort ist der Boden. Dieser sollte dort eher nährstoffarm, trocken und durchlässig sein. Gegebenenfalls kannst Du vorher eine Bodenanalyse durchführen und den pH-Wert ermitteln.

Ist Dein Boden zu nährstoffreich, kannst Du Sand zur Abmagerung benutzen.