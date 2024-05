Diese Pflanzen eignen sich für den Miniteich und sind echte Hingucker

Weitere Tipps und Ideen findest Du übrigens in der Rubrik " Gartengestaltung " .

Nicht nur mit Seerosen kann man einen Miniteich bepflanzen. © 123RF/northwind17

Ein normaler Gartenteich braucht Platz. Mit einem Miniteich hingegen holt man sich ein kleines Biotop und eine Wasserquelle für Tiere und Insekten in den kleinen Garten oder auf die Terrasse.

So einen Miniteich anzulegen, ist nicht schwer. Nach der Wahl des passenden Gefäßes - eine Zinkwanne oder doch ein altes Weinfass? - ist die Entscheidung für die richtigen Teichpflanzen wesentlich.

Diese sollten wenig Platz einnehmen und nicht zu stark wachsen. Sinnvoll sind zudem heimische Arten, die an die Witterung angepasst sind.

Passende Wasserpflanzen sind beispielsweise Sumpfpflanzen, Schwimmpflanzen (schwebend, also nicht am Grund verwurzelt, die Pflanze selbst aber über der Wasseroberfläche), Schwimmblattpflanzen (Wasserwurzler mit den Blättern an der Oberfläche) und Unterwasserpflanzen (Wasserwurzler unter Wasser).

Realisieren kann man die unterschiedlichen Arten auch durch verschiedene Ebenen mithilfe von Steinen oder das Beschweren der Pflanzkörbe mit Kies.

Du hast bereits einen Miniteich? Welche Pflanzen sich nun zum Befüllen anbieten, kannst Du hier nachlesen.