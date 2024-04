Praktischer Blickfänger: So kann man eine Kräuterspirale selber bauen

Dieser Ratgeber von TAG24 erklärt, wie Du eine Kräuterspirale selber bauen kannst und was beim Bepflanzen einer Kräuterspirale beachtet werden muss.

So muss man in einem Beet nicht auf Kräutervielfalt und seine Lieblingskräuter verzichten.

Will man eine Kräuterspirale selber bauen, sollte man schon zu Beginn auf den richtigen Standort achten.

Kräuter brauchen in der Regel viel Licht und Wärme. Am besten geeignet ist daher ein vollsonniger Platz im Garten.

Außerdem wird sie so positioniert, dass das äußere Ende, gegebenenfalls mit einem Teich, nach Norden ausgerichtet ist. So sind die Bedingungen am besten auf die jeweiligen Pflanzen abgestimmt.

Auf diese Weise stehen die Pflanzen in dieser unteren Zone, die etwas weniger Sonne brauchen und vertragen als der Rest der Kräuter, teilweise halbschattig, im Schatten der Spirale.