Bei schwarzen Nüssen am Baum muss man vermutlich die Walnussfruchtfliege bekämpfen

Statt Früchten mit grüner Außenhülle hängen am Walnussbaum schwarze Nüsse? Das kann ein Zeichen sein, dass Du die Walnussfruchtfliege bekämpfen musst.

Wird der Befall der Walnussfruchtfliege deutlich, kann man Schäden in diesem Jahr in der Regel nicht mehr vermeiden. Dennoch ist die Bekämpfung der Schädlinge von hoher Bedeutung, um diese Schäden an den Erträgen im nächsten Jahr zu umgehen.

Dazu kann man im Sommer ein engmaschiges Netz - etwa 1,5 x 1,5 Millimeter - um den Baum auslegen, welches verhindert, dass die jungen geschlüpften Fliegen ausfliegen und sich verbreiten. Im Herbst hält es Larven davon ab, zur Eiablage in den Boden zu gelangen.

Alternativ kann auch eine dunkle Folie verwendet werden. Unter dieser wird die Temperatur zudem so hoch, dass die Puppen in der Erde absterben.

Kirschmadenfallen wie Gelbtafeln können von Ende Juni bis Ende Juli ebenfalls in den Baum gehängt und kontrolliert werden. Sie reduzieren den Bestand zwar nicht bedeutend, helfen aber, den Befall als solchen zu erkennen.