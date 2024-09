Mit diesen Maßnahmen lassen sich Wildschweine vertreiben

Nach mysteriösen Wühllöchern oder Schäden im Garten siehst Du die Übeltäter eines späten Abends im Dämmerlicht. Wenn sie in den Garten eindringen und die Beete zerstören, ist es verständlich, dass man die Wildschweine vertreiben will.

Wildschweine im Garten? Das kannst Du tun. © Bildmontage: dpa/Uwe Anspach, 123RF/xalanx

Besitzer und Besitzerinnen von Gärten und Grundstücken an Waldrändern kennen das Bild vielleicht - von plötzlich umgegrabenen Rasen oder zerwühlten Beeten, bevor man irgendwann auch den Verursacher über das Grundstück huschen sieht.

Angelockt durch Nahrungsquellen zieht es Wildschweine gelegentlich auch in von Menschen bewohnte Siedlungen. Nicht mehr nur auf Grundstücke in Waldnähe, auch in der Stadt treiben sich Wildschweine zwar selten, aber immer vermehrter herum.

Die Allesfresser wühlen in der Erde nach Insekten und Wurzeln, und zerstören dabei sowohl Beete als auch Rasenflächen, die dann schnell nach einem Schlachtfeld aussehen.

Selbstverständlich möchte man daraufhin die Wildschweine vertreiben.

Wie sich die Wildschweine vergrämen lassen oder wie man ihnen vorbeugen kann, erfährst Du nun.