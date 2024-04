Wie reagiert man bei einem Fuchs im Garten richtig?

Lässt man den Hund abends noch mal raus oder bringt den Bioabfall aus der Küche auf den Kompost, entdeckt man ihn plötzlich: den Fuchs im Garten. Was nun? Sollte man ihn vertreiben oder ist das gefährlich?

Man sollte also wissen, wie man richtig handelt, wenn man einen Fuchs im eigenen Garten sieht. Ob man Füchse im Garten melden muss und wie man sie vertreiben kann, erfährst Du nun.

Füchse sind Allesfresser. Neben Kleintieren wie Ratten, Mäusen und Insekten bedienen sie sich auch an Essensresten aus Mülltonnen oder dem Kompost.

Obwohl man sie zwar nicht häufig sieht, sind Füchse in Gärten eigentlich keine Seltenheit. Auch in Städten findet man die Tiere immer häufiger. Dort werden sie nicht von Jägern gejagt und profitieren von einem breiten Nahrungsangebot.

Dass sich ein Fuchs im Garten aufhält, kann man aber auch an folgenden Anzeichen erkennen:

Während sie zur Aufzucht der Jungen auch am Tag aktiv sind, sieht man Füchse ansonsten vor allem abends und nachts, denn sie sind dämmerungs- und nachtaktiv.

Haustiere sollten in diesem Fall regelmäßig entwurmt werden.

Zum einen können sie vom Fuchsbandwurm befallen sein und diesen verbreiten. Auch wenn das Risiko geringer als erwartet ist, sollte man nach der Gartenarbeit immer gründlich die Hände sowie die Ernte waschen. In häufig von Füchsen besuchten Gärten ist auch ein Erhitzen des geernteten Gemüses sinnvoll.

Füchse sind von Natur aus eher scheu und nicht aggressiv. Direkten Kontakt mit Menschen vermeiden sie in der Regel, wobei sie ihre Scheu teilweise immer mehr ablegen.

Igel gefunden: Was tun, wenn man einen kleinen Stachelpelz findet?

Maulwurf vertreiben: Was hilft gegen Maulwürfe im Garten?

Wie man Tauben vertreiben kann: So gibt's endlich Ruhe auf Balkon und Co.

Bienenschwarm im Garten zugeflogen: Was kannst Du dann tun?

Vogelbaby gefunden: Was Du nun tun und lassen solltest

Füchse können außerdem an Räude leiden. Das ist ein Milbenbefall, der bei den Tieren für Juckreiz, Fellverlust und sogar den Tod sorgen kann. Für eine Übertragung auf Haustiere ist direkter Kontakt nötig. Dennoch sollte man Hilfe bei Wildtiervereinen, Jägern oder sogar der Polizei suchen.

Sieht man einen Fuchs in seinem Garten, sollte man sich ruhig und respektvoll verhalten. Denn obwohl sie den Menschen nicht als Feind sehen und sich ihm aggressiv gegenüber verhalten, handelt es sich um ein Wildtier, das mit einem gewissen Respekt behandelt werden sollte.

Da Füchse in der Regel keine Gefahr für Menschen darstellen, sind sie auch nicht meldepflichtig. Ausnahmen sind verwaiste, verletzte, kranke oder tote Tiere.

Aber Achtung! Zieht ein Fuchs in seinem Bau in Deinem Garten seine Jungen auf, darfst Du sie nicht stören. Das Stören der Jungenaufzucht, aber auch das Vergiften oder sogar Töten ist verboten und somit strafbar.

Auch Alufolie an den jeweiligen Eingängen hält den Fuchs aufgrund der Lichtreflektion fern.

Essig eignet sich auch hier dank seines penetranten Geruchs. Er wird an Zäunen sowie den Eingängen versprüht, was je nach Wetter jedoch immer wieder wiederholt werden muss.

Am wichtigsten ist es, Futterquellen zu vermeiden.

Auch wenn ein Fuchs in der Regel keinen Schaden anrichtet und man sich grundsätzlich über den tierischen Besuch freuen kann, möchten ihn viele wegen der angesprochenen Gefahren nicht unbedingt als Mitbewohner auf dem eigenen Grundstück. Mit einfachen Mitteln kann man den Fuchs von Anfang an vom Grundstück fernhalten.

So kann man verhindern, dass sich ein Fuchs durch den Boden ins Gehege buddelt.

Während uns der Fuchs nichts anhaben kann, kann sein Besuch für Kleintiere wie Meerschweinchen, Kaninchen oder Hühner fatal enden. Wer diese in seinem Garten hält, sollte sichergehen, dass sie in ein sicheres Gehege gesperrt sind. Das sollte entweder abgedeckt oder mindestens zwei Meter hoch sein.

Fazit

Füchse siedeln sich vermehrt in Städten und Wohngebieten an, da sie sich dort sicher fühlen und Nahrung finden. Für Menschen sind sie in der Regel nicht gefährlich.

Wer sich mit dem tierischen Mitbewohner dennoch nicht wohlfühlt, kann ihn tierfreundlich aus dem Garten vertreiben.