Papageienpflanze im Garten? Darum ist die Seidenpflanze jetzt verboten

Ist sie giftig, oder was spricht gegen die Kultivierung der Papageienpflanze? Folgendes müssen Gartenbesitzer wissen.

Erkennen kann man die ein bis zwei Meter hohe Staude an folgenden Merkmalen:

Bei ihr handelt es sich um eine invasive Pflanzenart, die ursprünglich aus Nordamerika kommt und dort auf Feldern, Wiesen und an Wegrändern wächst.

Mit den weichen Fäden an den Samen, der "Seide" der Früchte, werden zudem beispielsweise Kissen befüllt.

Dennoch wurde ihr Saft für ihre schleimlösende und entzündungshemmende Wirkung in der Medizin verwendet. Abgesehen davon soll der Milchsaft für die Herstellung von Gummi und Kautschuk genutzt worden sein.

Die Gemeine Seidenpflanze ist in allen Pflanzenteilen leicht giftig und kann Allergien und Kontaktdermatitis auslösen.

Die gebietsfremde Pflanze breitet sich über Samen und Rhizome unkontrolliert auf unter anderem Brachflächen sowie (Halb-)Trockenrasen aus. Dabei verdrängen sie heimische Pflanzenarten oder Biotope, was sich negativ auf die Biodiversität auswirkt.

Schlagen Seidenpflanzen an Ufern Wurzeln, entsteht dort Erosionsgefahr, da sie andere, stabilisierende Pflanzen verdrängen.

Zum Schutz der Biodiversität vor invasiven Arten gibt es von der EU-Kommission eine Verordnung (EU-VO 1143/2014) sowie wie eine Unionsliste, die rechtsgültig bestimmen, dass die angeführten Arten nicht wissentlich in die EU gebracht werden, sowie gezüchtet, gehandelt, getauscht, gehalten oder in die Natur ausgebracht werden dürfen. Das betrifft alle Pflanzenteile - also sowohl die Pflanze selbst als auch ihre Samen.

Laut dieser Verordnung ist die Asclepias syriaca seit dem 2. August 2017 in der EU und somit auch in Deutschland verboten.

Das betrifft nicht nur gewerbliche Händler, sondern auch Privatpersonen.

Andere Arten, wie die Knollige Seidenpflanzen (Asclepias tuberosa), sind jedoch nicht verboten.

Bei Missachtung kann man auf die Verpflichtung zur Entfernung der Pflanze hingewiesen und durch Bußgeld von bis zu 50.000 Euro sanktioniert werden.