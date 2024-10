Kann man das ganze Jahr über Topinambur ernten?

Bei der Verwandtschaft ist es nicht überraschend, dass sie ein echter Hingucker ist. Die Blume mit den lange bis in den Herbst blühenden, strahlend gelben Blüten sieht aber nicht nur toll aus.

Der beste Erntezeitpunkt ist im September und Oktober , direkt nach der Hauptvegetationsphase. Dann ist das Wurzelgemüse am größten und hat den höchsten Inulingehalt.

Tipp: Nach einer Regenperiode haben die Knollen einiges an Wasser gespeichert und sind nicht schrumpelig. Dann lassen sie sich auch einfacher schälen und bleiben länger frisch.

Generell wird aber eine Grabegabel etwa 20 Zentimeter neben der Pflanze unter die Knollen in der Erde eingestochen und gehebelt. Gleichzeitig kann man an den restlichen Trieben ziehen.

Aus leichter, lockerer Erde können die Knollen an verbliebenem Grün herausgezogen werden.

Möchte man weiterhin Topinambur aus dem eigenen Garten ernten, sollte eine Knolle zum Vermehren in der Erde gelassen werden. Aus dieser entsteht etwa das Zehnfache an Ertrag.

Will man die Knollen dennoch lagern, sollte man das im Kühlschrank oder im kalten und dunklen Keller - am besten eingewickelt in ein feuchtes Tuch - tun. Dort bleiben sie vier bis fünf Tage frisch. Nach etwa zwei Wochen wird das Gemüse jedoch schrumpelig.

Das Wurzelgemüse ist leider nicht so lagerfähig wie Kartoffeln. Daher wird es am besten frisch geerntet verzehrt oder verarbeitet.

Wonach schmeckt Topinambur?

Topinambur kann sowohl roh als auch gekocht gegessen werden. Roh hat die knackige Knolle einen etwas bitteren und erdigen Geschmack.

Gekocht oder geröstet bekommt er ein nussiges, leicht süßliches Aroma, das an Kartoffeln, Maronen oder Artischocken erinnert.

Ist Topinambur giftig?

Topinambur ist nicht giftig. Weder die Rhizomknolle noch die Blätter enthalten Giftstoffe. Letztere werden daher auch gerne von Haustieren wie Kaninchen gefressen.

Bei empfindlichen Menschen, die Fructose auch sonst kaum verdauen oder aufnehmen können, kann der nicht verdauliche Ballaststoff Inulin in ungewohnten Mengen jedoch zu Blähungen und Durchfall führen, da durch ihn viele Darmgase (Wasserstoff, Methan und Kohlendioxid) entstehen und vermehrt Wasser in den Darm gelangt.

Daher sollten sich diese Personen langsam an den Verzehr gewöhnen.

Ist Topinambur gesund?

Topinambur enthält mit Inulin einen präbiotischen Ballaststoff, der aufquillt, sättigt, ohne den Blutzuckerspiegel zu erhöhen, und das Verdauungssystem in Bewegung hält.

Da er den Blutzuckerspiegel stabil hält, ist Topinambur besonders beliebt bei Diabetikern.

Die kalorienarme Knolle ist außerdem reich an Nährstoffen wie Eisen, Kalium, Kalzium, Magnesium, Niacin, Vitamin A, B1, B2 und C und sorgt für ein starkes Immunsystem.

Muss man Topinambur schälen?

Ob das Gemüse vor dem Verzehr geschält werden muss, ist abhängig von der Verarbeitung.

Da die Schale essbar ist, ist es beim rohen Verzehr ausreichend, sie vorher gründlich zu reinigen.

Wird die Knolle gekocht, sollte man sie vorher schälen, da die Schale sonst schnell zäh wird.