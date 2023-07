Trockenresistente Pflanzen lassen den Garten trotz Trockenheit schön blühen

Verschiedene Pflanzen haben ganz unterschiedliche Anforderungen. Sehen die Gewächse jedoch nicht mehr ganz frisch und vital aus, liegt es häufig an unzureichender Bewässerung. Gerade in immer trockener werdenden Sommern ist Wasser eine wertvolle, bei Hitze mancherorts sogar nur eingeschränkt nutzbare Ressource.

Trockenresistente Stauden sind nicht nur ästhetische Schattenspender, sondern versorgen Insekten und Vögel in trockenen Gärten mit Nahrung und bieten Unterschlupf. Diese Pflanzen für trockene, sonnige Standorte erkennt man häufig an ihren dicken, fleischigen und wasserspeichernden Blättern.

Ihren Namen erhält sie aufgrund des etwas unangenehmen Geruchs, wenn man die Blätter zwischen den Fingern reibt. Die Nieswurz ist pflegeleicht und wächst am besten ungestört, an trockenen und sogar steinigen Hängen.

Ebenso robust wie dekorativ ist die Blaurote Steinsame. Den Namen erhält sie durch ihren Farbwechsel von purpurrot zu leuchtendem Blau. Sie ist recht anspruchslos und gedeiht sogar in trockenen, kalkhaltigen Böden an kaum sonnigen Plätzen.

Blasenstrauch

An warmen, sonnigen und trockenen Plätzen gedeiht ebenfalls der Blasenstrauch. Mit seinen auffallend gelben und schmetterlingsartigen Blüten ist er zwar insekten- und bienenfreundlich, trägt allerdings auch leicht giftige Früchte. Am besten geht es ihm in trockenem, sandigen Boden an einem möglichst sonnigen Standort.

Weitere trockenresistente Sträucher sind außerdem Schmetterlingsflieder sowie Feuer- und Sanddorn.