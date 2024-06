Kann man abgestandenes Bier als Dünger verwerten?

Weitere Tipps findest Du in der Rubrik " Gartenpflege " .

Statt es in den Abfluss zu kippen, sollen sich nämlich Garten- und Zimmerpflanzen über den Gerstensaft freuen.

Nicht selten steht in den Flaschen noch ein letzter Spuckschluck, der beim Aufräumen weggekippt wird. Diese Bierreste muss man jedoch nicht wegschütten.

Das Feierabendbier am Vorabend doch nicht geschafft oder haben sich nach einem feuchtfröhlichen Abend einige Flaschen angesammelt?

Dabei handelt es sich um Stoffe, die in Düngemitteln vorkommen und die die Pflanzen zum Wachsen und Gedeihen brauchen.

Das Lieblingsgetränk der Deutschen schmeckt nicht nur, sondern enthält auch eine Reihe an Nährstoffen. Neben Hopfen, Malz und Hefe weist es bedeutende Mengen an, insbesondere Eisen und Kalium, aber auch Phosphor, Magnesium sowie Mikromineralien auf.

Damit man Bier als Düngemittel verwenden kann, sollte es keine Kohlensäure mehr enthalten. Diese kann für Zellen und Wurzeln nämlich schädlich sein.

Verwende daher kein frisches Bier, sondern stattdessen nur abgestandenes. Dafür kannst Du es einen Tag offen stehen lassen oder es schütteln und die Kohlensäure durch behutsames Öffnen entweichen lassen.

Mische Wasser und Bier dann in einem Verhältnis von 2:1, gib das Bier also der doppelten Menge an Wasser hinzu.

Mit diesem Gießwasser kannst Du Deine Pflanzen nun wie gewohnt in Wurzelnähe gießen.

Mit einem Gartenspritzer lässt sich das Mittel auch auf dem Rasen versprühen.

Zusätzlich kann man die Blätter einer Pflanze mit Bier einreiben. Dazu tränkt man ein weiches Tuch in verdünntes Bier und wischt vorsichtig über die Blätter. Bier lässt diese wieder glänzen und soll außerdem vor Krankheitserregern und Schädlingen schützen.

Um nicht den gegenteiligen Effekt zu bewirken und der Pflanze zu schaden oder sie zu schwächen, darf Bier nicht zu häufig als Dünger eingesetzt werden.

Daher sollte man höchstens etwa alle zwei Wochen, also nur ein- bis zweimal im Monat mit Bier düngen.