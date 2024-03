Muss man im Garten wirklich düngen?

Muss man seinen Garten düngen? Im Herbst auch noch? © 123RF/khaligo

Dass Zimmerpflanzen in ihrem kleinen Topf nicht genügend Nährstoffe erhalten und ihre Wurzeln kaum ausbilden müssen, versteht sich.

Aber muss man wirklich auch die Pflanzen im Garten düngen oder bekommen sie ganz natürlich ihre benötigten Nährstoffe?

In freier Natur werden sie schließlich auch nicht zusätzlich gedüngt und wuchern trotzdem vor sich hin.

Das Düngen ist generell keine sehr ersichtliche oder simple Angelegenheit. Oft wird eher nach Gefühl gedüngt als nach Plan.

Warum, wann, was und wie? In diesem Ratgeber erfährst Du, was man über das richtige Düngen wissen muss.