Sammelst Du ohnehin Biomüll? Essensreste verwerten und Bokashi herstellen

Alternativ zu einem großem Komposter im Garten kann man auch auf dem Balkon oder in der Küche Küchenabfälle fermentieren, Bokashi herstellen und damit düngen.

Der Prozess ist anaerob, also ohne Sauerstoff, damit das Material nicht verrottet und zu Kompost wird, sondern gärt. Reifer Bokashi riecht daher nicht faulig, sondern gerade mal etwas nach Sauerkraut.

Bei Bokashi , auch japanischer Kompost genannt, handelt es sich um einen Vorgang, bei dem Küchenabfälle und andere organische Materialien wie Grünschnitt in einem luftdichten Eimer fermentiert werden.

Schritt 1: Zerkleinere die organischen Küchenabfälle, gib sie in den Bokashi-Eimer und drücke sie fest an, sodass Sauerstoff entweicht.

Schritt 2: Besprühe den Abfall nun etwas mit der EM-Lösung.

Schritt 3: Lege die Tüte mit dem Sand auf die Mischung, sodass alles komplett bedeckt ist. Die Sauerstoffzufuhr muss unterbrochen sein.

Schritt 4: Decke den Eimer nun mit dem Deckel ab.

Schritt 5: Wiederhole diese Schritte der Entsorgung, bis der Eimer gefüllt ist.

Schritt 6: Luftdicht verschlossen wird der Abfall zwei bis drei Wochen bei ungefähr gleichbleibender Zimmertemperatur stehengelassen. Zwischendurch - etwa alle zwei Tage - muss man den Bokashi-Saft über den Auslaufhahn abfließen lassen.

Dieser kann sofort verdünnt als Bokashi-Dünger verwendet werden. Die Masse kann am Ende in die Erde gearbeitet werden oder in den Kompost gemischt werden.