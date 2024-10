Ähnliche Ratgeber findest Du auch in der Rubrik " Gartenpflege ".

An den Winter hast Du beim Pflanzen und Pflegen gar nicht gedacht? Daher nun die Frage: Kann ein Zitronenbaum draußen überwintern?

Kann ein Zitronenbaum draußen überwintern? Was eignet sich alternativ als Winterquartier? Antworten erhältst Du hier.

Monatelang hat man den Zitrusbaum im Kübel gehegt und gepflegt. Nun gilt es, den Zitrusbaum durch den Winter zu bekommen, um sich auch im Folgejahr an den gelben Früchten zu erfreuen.

Müssen sie in ein Überwinterungsquartier ziehen, können die Zitrusbäumchen schon mal etwas eigensinnig werden.

Zitronen sind bekanntlich keine heimischen Früchte. Der Zitronenbaum ( Citrus limon ) stammt nämlich aus subtropischen Gebieten. Dennoch kann man ihn in der Regel problemlos bei uns kultivieren.

Auch sie sollten im Freien allerdings mit Styropor- oder Holzplatten vor Bodenfrost geschützt werden. Zudem werden sie mit Frostschutzhauben oder Vlies abgedeckt und ihr Kübel zusätzlich in Luftpolsterfolie oder Jute eingewickelt.

Um unbeschadet durch die Wintermonate zu kommen, sollte der Zitronenbaum also richtig überwintern. Folgendes ist dabei zu beachten.

Das Zitronenbäumchen sollte so spät wie möglich eingewintert werden. Solange es noch keinen Frost gibt, sollte die Kübelpflanze also draußen bleiben, denn halten sich die Temperaturen dauerhaft über dem Gefrierpunkt, geht es der Pflanze dort besser als im Winterquartier.

Ein Zitronenbaum überwintert am besten bei drei bis 15 Grad in einem hellen Raum. Je wärmer es in diesem ist, desto heller muss er sein - gegebenenfalls mithilfe einer Pflanzenlampe. Gleichzeitig gilt: je dunkler, desto kühler.

Wer mehrere Zitruspflanzen überwintern möchte, für den lohnt sich eventuell ein Luxmeter, sodass Licht gemessen und entsprechend angepasst werden kann. Der Raum sollte zudem belüftbar sein.

Geeignet ist daher:

ein kühler Wintergarten,

ein Gewächshaus (gegebenenfalls mit Schattiernetzen oder leicht schattierten Fenstern),

ein unbeheiztes Treppenhaus oder andere unbeheizte Räume,

ein heller Garten sowie

eine Garage mit Fenstern.

Wenig geeignet sind beheizte Wohnräume und Büros.